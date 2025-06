Billie Joe Armstrong do ICE: „Wypier**lać”. Wokalista Green Day wspiera protesty w Los Angeles

Choć protesty rozpoczęły się pokojowo, sytuacja zaostrzyła się po interwencji Gwardii Narodowej. Doszło do podpaleń radiowozów policyjnych i rzucania kamieniami. CNN podało dziś rano (9 czerwca), że w San Francisco zatrzymano około 60 osób po tym, jak protesty pod siedzibą Służb Imigracyjnych przerodziły się w zamieszki.

Green Day od dawna jawnie krytykuje Donalda Trumpa i jego politykę. Już podczas gali American Music Awards w 2016 roku zespół skandował ze sceny: „No Trump, no KKK, no fascist USA”. W 2023 roku w ramach akcji charytatywnej wypuścili limitowaną koszulkę z wizerunkiem Trumpa z jego zdjęcia policyjnego.

Przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku Billie Joe Armstrong nawoływał fanów do głosowania na Kamalę Harris:

Głosujcie na Harris. Można się z nią nie zgadzać w wielu kwestiach, ale jedno jest pewne – Trump musi odejść, czas przewrócić kartę.

Na koncertach Green Day często przerabia teksty swoich utworów, by odnieść się do bieżącej sytuacji politycznej. W „American Idiot” fraza „I’m not a part of the redneck agenda” została zastąpiona przez „I’m not a part of the MAGA agenda”, co zespół powtarza na koncertach regularnie od końca 2023 roku.