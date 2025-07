Billie Eilish i James Cameron tworzą wspólny projekt 3D. Artystka poinformowała o tym podczas koncertu w Manchesterze

Podczas koncertu w Manchesterze 19 lipca, Billie Eilish ogłosiła, że pracuje nad tajemniczym projektem 3D we współpracy z Jamesem Cameronem, legendarnym reżyserem filmów Titanic i Avatar.

Występ Billie Eilish był pierwszym z czterech zaplanowanych na nowoczesnej arenie Co-Op Live. Co ciekawe, podczas koncertu pojawiło się wiele kamer co przykuło uwagę fanów i wygląda na to, że nie był to przypadek. To właśnie podczas tego wydarzenia Billie Eilish postanowiła podzielić się ze światem informacją o współpracy z Jamesem Cameronem, choć wokalistka nie była zbyt wylewna jeśli chodzi o szczegóły. Billie Eilish i James Cameron nawiązali współpracę Wokalistka z uśmiechem na twarzy, powiedziała ze sceny:

Możliwe, że zauważyliście dziś więcej kamer niż zwykle. Nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale mogę powiedzieć, że pracuję nad czymś bardzo, bardzo wyjątkowym z kimś, kto nazywa się James Cameron. To będzie w 3D. Te cztery koncerty w Manchesterze, wy i ja, jesteśmy częścią tego, co tworzę. A poza tym, najpewniej będę mieć na sobie ten sam strój przez cztery dni z rzędu. Eilish występowała w czarno-niebieskich spodniach w kratę i koszulce z napisem “Hard and Soft”, nawiązującym do jej aktualnej trasy koncertowej Hit Me Hard and Soft Tour. Trasa, promująca album “Hit Me Hard and Soft”, który zadebiutował na drugim miejscu Billboard 200, rozpoczęła się jesienią 2024 roku i potrwa aż do listopada 2025. W maju ogłoszono dodatkowe daty, w tym dwa ostatnie występy w San Francisco.

James Cameron, trzykrotny zdobywca Oscara, ostatnio skupiony był na kontynuacjach Avatara. Po Avatarze: Istocie wody z 2022 roku, reżyser przygotowuje się do premiery Avatar: Fire and Ash, która ma trafić do kin 19 grudnia 2025 roku. W planach jest także czwarta część serii zaplanowana na 2029 rok. Chociaż szczegóły współpracy z Cameronem pozostają tajemnicą, wiele wskazuje na to, że nowy projekt może mieć formę koncertowego filmu 3D, podobnie jak wcześniejszy Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles z 2021 roku. Połączenie wrażliwości artystycznej Billie Eilish i wizjonerskiego stylu Jamesa Camerona może zaowocować spektakularnym widowiskiem. Niestety pewnie przyjdzie nam nieco poczekać na efekt tej współpracy, ale zapowiada się niezwykle intrygująco.