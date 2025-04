Big Lebowski 2 – Jeff Bridges jest chętny do zagrania w filmie

Nie sądzę, żeby bracia chcieli do tego wracać. To raczej nie w ich stylu. Ale muszę przyznać – potrafią zaskoczyć… Gdyby zadzwonili i powiedzieli: „Hej, zróbmy to jeszcze raz”, odpowiedziałbym: Absolutnie, wchodzę w to.

W głównych rolach obok Bridgesa i Julianne Moore w Big Lebowskim wystąpili także John Goodman, Steve Buscemi, David Huddleston, John Turturro, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid, David Thewlis, Peter Stormare, Jon Polito i Ben Gazzara. Co ciekawe, pewnego rodzaju sequel tego filmu już powstał. W 2019 roku John Turturro – odtwórca roli ekscentrycznego Jesusa Quintany – nakręcił The Jesus Rolls, film skupiony na postaci, którą odgrywał w Big Lebowski. Niestety, produkcja okazała się klapą zarówno artystyczną, jak i finansową. Krytycy i fani zgodnie uznali ją za zbędny i nieudany dodatek do oryginału.