Biały Lotos wraca do Europy. Znamy miejsce akcji 4. sezonu

W 2025 roku widzowie mogli zobaczyć trzeci sezon Białego Lotosu, którego akcja rozgrywała się w Tajlandii. Produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a recenzenci chwalili ją za świeże podejście do tematyki, klimatyczne lokacje oraz charakterystyczny dla serialu balans między satyrą a dramatem obyczajowym. Sukces tej odsłony sprawił, że HBO szybko ogłosiło kontynuację. Od dłuższego czasu spekulowano w jakim miejscu rozegra się akcja kolejnego sezonu – już wiadomo.

Biały lotos wraca do Europy

Jednym z elementów wyróżniających serię od samego początku są miejsca akcji. Pierwszy sezon toczył się na Hawajach, drugi na Sycylii, a trzeci – w Azji, a dokładnie w Tajlandii. Każda lokalizacja nadaje kolejnym częściom unikalny charakter, pozwalając Mike’owi White’owi na opowiadanie historii w nowych kontekstach kulturowych i obyczajowych. To właśnie zmienność scenerii w dużej mierze odpowiada za to, że serial wciąż pozostaje świeży i nie traci zainteresowania widzów.