Biały Lotos wraca do Europy. Znamy miejsce akcji 4. sezonu

Jakub Piwoński
2025/09/05 11:10
0
0

Spekulowano o tym miejscu już od czasu zakończenia 3. sezonu.

W 2025 roku widzowie mogli zobaczyć trzeci sezon Białego Lotosu, którego akcja rozgrywała się w Tajlandii. Produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a recenzenci chwalili ją za świeże podejście do tematyki, klimatyczne lokacje oraz charakterystyczny dla serialu balans między satyrą a dramatem obyczajowym. Sukces tej odsłony sprawił, że HBO szybko ogłosiło kontynuację. Od dłuższego czasu spekulowano w jakim miejscu rozegra się akcja kolejnego sezonu – już wiadomo.

Biały lotos
Biały lotos

Biały lotos wraca do Europy

Jednym z elementów wyróżniających serię od samego początku są miejsca akcji. Pierwszy sezon toczył się na Hawajach, drugi na Sycylii, a trzeci – w Azji, a dokładnie w Tajlandii. Każda lokalizacja nadaje kolejnym częściom unikalny charakter, pozwalając Mike’owi White’owi na opowiadanie historii w nowych kontekstach kulturowych i obyczajowych. To właśnie zmienność scenerii w dużej mierze odpowiada za to, że serial wciąż pozostaje świeży i nie traci zainteresowania widzów.

GramTV przedstawia:

Od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że czwarty sezon przeniesie akcję do Europy. Mike White sam sugerował w wywiadach, że rozważa odejście od nadmorskich pejzaży, z którymi do tej pory kojarzony był Biały Lotos. Teraz spekulacje dobiegły końca – jak informuje Deadline, najnowsza odsłona serialu będzie rozgrywać się we Francji. To właśnie tam twórca zamierza osadzić kolejne historie o uprzywilejowanych turystach i ich pełnych napięć relacjach.

Francja jako sceneria otwiera przed twórcami nowe możliwości.Wszystko wskazuje na to, że Biały Lotos po raz kolejny zaoferuje widzom nie tylko estetyczną ucztę, ale i błyskotliwą opowieść o ludzkich słabościach w świecie luksusu.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/the-white-lotus-season-4-location-france-hbo-1236507930/

Popkultura
serial
HBO Max
Biały Lotos
White Lotus
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


