Biały Dom obawia się GPT-5.6. OpenAI ogranicza dostęp do nowego modelu AI

A konkretnie do jego nowego modelu. Co na to OpenAI?

Biały Dom poprosił o ograniczenie dostępu do GPT-5.6

W ostatni piątek gigant technologiczny z San Francisco rozpoczął przyznawanie limitowanego dostępu do GPT-5.6. Jak się okazuje, to Biały Dom zwrócił się z prośbą do firmy, by ta ograniczyła się wyłącznie do partnerów zatwierdzonych przez rząd. Dlaczego? CNN twierdzi, że przedstawiciele administracji oceniają nowy model GPT jako dorównujący Mythosowi – projektowi firmy Anthropic, na który amerykańska władza z obawy związanej z poziomem zaawansowania nałożyła kontrolę eksportu. Mythons oraz inny model Anthropic, Fable, zdaniem niektórych ekspertów mogą być nawet zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wracając jednak do kwestii GPT – OpenAI zareagowało na wspomnianą prośbę.