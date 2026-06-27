Biały Dom obawia się GPT-5.6. OpenAI ogranicza dostęp do nowego modelu AI

Ciekawe informacje płyną od dziennikarzy CNN. Okazuje się bowiem, że Biały Dom chciał… ograniczyć dostępność do ChataGPT
A konkretnie do jego nowego modelu. Co na to OpenAI?
Biały Dom poprosił o ograniczenie dostępu do GPT-5.6
W ostatni piątek gigant technologiczny z San Francisco rozpoczął przyznawanie limitowanego dostępu do GPT-5.6. Jak się okazuje, to Biały Dom zwrócił się z prośbą do firmy, by ta ograniczyła się wyłącznie do partnerów zatwierdzonych przez rząd. Dlaczego? CNN twierdzi, że przedstawiciele administracji oceniają nowy model GPT jako dorównujący Mythosowi – projektowi firmy Anthropic, na który amerykańska władza z obawy związanej z poziomem zaawansowania nałożyła kontrolę eksportu. Mythons oraz inny model Anthropic, Fable, zdaniem niektórych ekspertów mogą być nawet zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wracając jednak do kwestii GPT – OpenAI zareagowało na wspomnianą prośbę.
Serwis The Information dotarł do notatki służbowej, którą do pracowników wysłał dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman:
Jasno daliśmy do zrozumienia rządowi USA, że nie jest to nasz preferowany model długoterminowy i będziemy współpracować z nim oraz innymi podmiotami w branży, aby wypracować bardziej zrównoważone podejście przy przyszłych premierach.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, gigant z Kalifornii zgodził się na proponowane ograniczenia. I to pomimo faktu, że dla nowych modeli generatywnej sztucznej inteligencji nie istnieją żadne federalne ramy prawne. W piątek OpenAI oficjalnie potwierdziło, iż GPT-5.6 w tym momencie udostępnione zostało jedynie wąskiej grupie odbiorców. Wszystko z uwagi na prośbę sformowaną bezpośrednio przez Biały Dom. We wpisie firmy możemy wyczytać:
Nie uważamy, aby tego rodzaju rządowy proces przyznawania dostępu stał się domyślnym rozwiązaniem długoterminowym. Pozbawia on najlepszych narzędzi użytkowników, programistów, przedsiębiorstwa, obrońców cyberprzestrzeni oraz globalnych partnerów, którzy ich potrzebują.
Przypomnijmy, że Donald Trump podpisał na początku czerwca rozporządzenie wykonawcze w temacie AI. W jego ramach zwrócono się do firm działających w branży sztucznej inteligencji, by na 30 dni przed premierą swoich zaawansowanych modeli dobrowolnie przekazywały je do przeglądu przez odpowiednie rządowe instytucje.
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