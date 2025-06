Bezprzewodowe słuchawki SONY Pulse Explore taniej aż o 250 zł. Promocja w Media Expert

W Media Expert wystartowała atrakcyjna promocja na bezprzewodowe słuchawki SONY Pulse Explore. Po zastosowaniu kodu rabatowego ich cena spada z 749 zł do 499 zł, co oznacza oszczędność aż 250 zł. To świetna okazja na zakup słuchawek w znacznie niższej cenie.

SONY Pulse Explore w promocji – bezprzewodowe słuchawki 250 zł taniej

SONY Pulse Explore – 499 zł (zamiast 749 zł) z kodem ME-DAYS w sklepie Media Expert