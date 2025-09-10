Bezprzewodowe słuchawki EDIFIER W820NB taniej aż o 78 zł. Promocja w sklepie Media Expert

Wczuj się w muzykę i zapomnij o otoczeniu. Słuchawki Edifier W820NB Plus wyposażono w 40-milimetrowe dynamiczne przetworniki, które zapewniają krystalicznie czyste brzmienie i bogactwo szczegółów. Wysokiej klasy mikrofony pozwalają na swobodne prowadzenie rozmów telefonicznych. Dzięki zastosowaniu hybrydowej technologii redukcji szumów ANC zbędne dźwięki z otoczenia redukowane są do nawet -43 dB. Jedno ładowanie wystarcza, aby sprzęt mógł pracować aż do 49 godzin. Dopracowana konstrukcja gwarantuje niezrównany komfort użytkowania. Co więcej, słuchawki są kompatybilne z aplikacją Edifier ConneX.

Doceń swoje ulubione utwory. Model W820NB Plus otrzymał certyfikat Hi-Res Audio, który udowadnia wysoką jakość dźwięku. Ma również wbudowane kodeki LDAC i 40-milimetrowe przetworniki z tytanizowaną membraną kompozytową, które w połączeniu z hybrydową technologią ANC gwarantują niesamowite wrażenia słuchowe. Teraz każde miejsce zamienisz w halę koncertową!

Projektując słuchawki Edifier, skupiono się na potrzebach różnych użytkowników. Model W820NB Plus obsługuje kilka trybów pracy. Jeżeli chcesz słuchać muzyki, nie tracąc kontaktu z otoczeniem, wybierz tryb Ambient Sound. Edifier przygotował też coś specjalnie dla graczy – tryb gamingowy, który zapewnia wyjątkowo niskie opóźnienie na poziomie 0,08 s. Dzięki temu szybko odeprzesz atak przeciwnika i odniesiesz wymarzone zwycięstwo!