Bezprzewodowe słuchawki EDIFIER W820NB taniej aż o 78 zł. Promocja w sklepie Media Expert

Patrycja Pietrowska
2025/09/10 15:30
Słuchawki nauszne w dobrej cenie.

W sklepie Media Expert znajdziemy atrakcyjną ofertę na bezprzewodowe słuchawki nauszne. Model EDIFIER W820NB dostępny jest taniej o 77,69 zł. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu rabatowego widocznego poniżej. Zainteresowani powinni się pośpieszyć – cena z kodem obowiązuje do 10 września, do godziny 23:59.

EDIFIER W820NB
EDIFIER W820NB

EDIFIER W820NB w promocji. Bezprzewodowe słuchawki nauszne taniej

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących nowych słuchawek. Model EDIFIER W820NB dostaniemy teraz w cenie 99 zł. Cena z kodem obowiązuje dziś do końca dnia.
  • EDIFIER W820NB99 zł (zamiast 176,69 zł) z kodem OD-100925 w sklepie Media Expert

Wczuj się w muzykę i zapomnij o otoczeniu. Słuchawki Edifier W820NB Plus wyposażono w 40-milimetrowe dynamiczne przetworniki, które zapewniają krystalicznie czyste brzmienie i bogactwo szczegółów. Wysokiej klasy mikrofony pozwalają na swobodne prowadzenie rozmów telefonicznych. Dzięki zastosowaniu hybrydowej technologii redukcji szumów ANC zbędne dźwięki z otoczenia redukowane są do nawet -43 dB. Jedno ładowanie wystarcza, aby sprzęt mógł pracować aż do 49 godzin. Dopracowana konstrukcja gwarantuje niezrównany komfort użytkowania. Co więcej, słuchawki są kompatybilne z aplikacją Edifier ConneX.

Doceń swoje ulubione utwory. Model W820NB Plus otrzymał certyfikat Hi-Res Audio, który udowadnia wysoką jakość dźwięku. Ma również wbudowane kodeki LDAC i 40-milimetrowe przetworniki z tytanizowaną membraną kompozytową, które w połączeniu z hybrydową technologią ANC gwarantują niesamowite wrażenia słuchowe. Teraz każde miejsce zamienisz w halę koncertową!

Projektując słuchawki Edifier, skupiono się na potrzebach różnych użytkowników. Model W820NB Plus obsługuje kilka trybów pracy. Jeżeli chcesz słuchać muzyki, nie tracąc kontaktu z otoczeniem, wybierz tryb Ambient Sound. Edifier przygotował też coś specjalnie dla graczy – tryb gamingowy, który zapewnia wyjątkowo niskie opóźnienie na poziomie 0,08 s. Dzięki temu szybko odeprzesz atak przeciwnika i odniesiesz wymarzone zwycięstwo!

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

