Bezprzewodowa mysz SteelSeries Aerox 9 WOW Edition tanio w RTV Euro AGD

Ruszyła promocja na gamingową myszkę, która spodoba się nie tylko fanom World of Warcraft.

W ubiegłym roku SteelSeries wypuściło nową serię sprzętu dla graczy z motywem z World of Warcraft, kiedy to gra Blizzarda obchodziła swoje dwudziestolecie. Jeżeli aktualnie poszukujecie nowej myszki, a jesteście również fanami tego MMORPG-a, to w sklepie RTV Euro AGD rozpoczęła się atrakcyjna promocja.

Promocja na mysz SteelSeries Aerox 9 WOW Edition

Tylko do dzisiaj, czyli 12 lutego, do godziny 23:45 możecie kupić SteelSeries Aerox 9 WOW Edition 70 zł taniej. Promocyjna cena wynosi 489 zł, zaś cena bez kodu rabatowego to 559 zł.