Bez twarzy 2 powstaje, wciąż możliwy udział Cage'a i Travolty

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszą zdjęcia, ale napięty grafik Cage'a na przyszły rok i mniej spektakularne projekty Travolty mogą sugerować, że produkcja będzie realizowana stosunkowo szybko. Fanom pozostaje czekać na oficjalne informacje – i trzymać kciuki za to, by sequel dorównał kultowemu pierwowzorowi w reżyserii Johna Woo. Choć może być to trudne do osiągnięcia.