Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje właściciel OnlyFans. Miał 43 lata

Maciej Petryszyn
2026/03/23 19:00
1
0

Na przestrzeni lat życia Internetu dorobiliśmy się wielu platform społecznościowych. Jest Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i wiele, wiele, wiele innych.

No i jest też OnlyFans. Albo, jak to powiadają niektórzy, niebieska platforma. Platforma, która właśnie straciła właściciela.

Zmarł właściciel OnlyFans

W wieku 43 lat i po walce z rakiem zmarł bowiem Leonid Radvinsky. Biznesmen ten urodził się jeszcze w latach 80. na terenie byłej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, niemniej gdy był jeszcze dzieckiem jego rodzina wyemigrowała do Chicago. To w Stanach Zjednoczonych uzyskał on dyplom z ekonomii, a potem zaczął zarządzać funduszem venture capital, inwestującym w firmy z branży technologicznej. W międzyczasie stworzył też ponad dziesięć stron internetowych, za pośrednictwem których można było rzekomo zdobywać „nielegalne” i „zhakowane” hasła do stron pornograficznych. Jedna z nich, Ultra Passwords, miała osiągnąć 1,8 miliona dolarów rocznego przychodu.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Leo Radvinsky'ego. Leo odszedł spokojnie po długiej walce z chorobą nowotworową – przekazał rzecznik OnlyFans.

GramTV przedstawia:

Właśnie, OnlyFans. Serwis ten narodził się w 2016 roku z inicjatywy Tima Stokelya. Sam serwis miał być czymś na wzór “Instagrama z reklamami”, gdzie twórcy odpłatnie mieli dzielić się ekskluzywnymi treściami ze swoimi fanami. Już wtedy na OF zaczęły pojawiać się treści o charakterze pornograficznym, ale ówczesne władze platformy je zwalczały. Zmieniło się to w 2018 roku, gdy Radvinsky przejął większościowy pakiet udziałów OnlyFans. Ukraińsko-amerykański biznesmen miał już doświadczenie w branży dla dorosłych i dostrzegł w nowym zakupie potencjał na zarobek. Cóż, miał rację, bo w 2020 roku podczas pandemii COVID-19 popularność OF-a wystrzeliła.

Pytanie, co z teraz z platformą? Przypomnijmy, że według Forbesa majątek Radvinsky’ego wyceniano na około 4,7 miliarda dolarów. Tymczasem już w styczniu tego roku informowano, że przedstawiciele firmy zamierzają sprzedać większościowy pakiet udziałów firmie inwestycyjnej Architect Capital, a to wszystko za niebagatelną sumę 5,5 miliarda dolarów. Tymczasem samo OnlyFans może pochwalić się ponad 300 milionami użytkowników i ponad 1 miliardem dolarów rocznego przychodu.

Źródło:https://www.reuters.com/world/uk/onlyfans-owner-leonid-radvinsky-dies-cancer-43-bloomberg-news-reports-2026-03-23/

Tagi:

Tech
platformy
pornografia
śmierć
media społecznościowe
dla dorosłych
nie żyje
Onlyfans
Leonid Radvinsky
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Tidek
Gramowicz
Dzisiaj 19:21

Oh no... anyway




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112