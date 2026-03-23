Nie żyje właściciel OnlyFans. Miał 43 lata

Na przestrzeni lat życia Internetu dorobiliśmy się wielu platform społecznościowych. Jest Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i wiele, wiele, wiele innych.

No i jest też OnlyFans. Albo, jak to powiadają niektórzy, niebieska platforma. Platforma, która właśnie straciła właściciela. Zmarł właściciel OnlyFans W wieku 43 lat i po walce z rakiem zmarł bowiem Leonid Radvinsky. Biznesmen ten urodził się jeszcze w latach 80. na terenie byłej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, niemniej gdy był jeszcze dzieckiem jego rodzina wyemigrowała do Chicago. To w Stanach Zjednoczonych uzyskał on dyplom z ekonomii, a potem zaczął zarządzać funduszem venture capital, inwestującym w firmy z branży technologicznej. W międzyczasie stworzył też ponad dziesięć stron internetowych, za pośrednictwem których można było rzekomo zdobywać „nielegalne” i „zhakowane” hasła do stron pornograficznych. Jedna z nich, Ultra Passwords, miała osiągnąć 1,8 miliona dolarów rocznego przychodu.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Leo Radvinsky'ego. Leo odszedł spokojnie po długiej walce z chorobą nowotworową – przekazał rzecznik OnlyFans.

Właśnie, OnlyFans. Serwis ten narodził się w 2016 roku z inicjatywy Tima Stokelya. Sam serwis miał być czymś na wzór “Instagrama z reklamami”, gdzie twórcy odpłatnie mieli dzielić się ekskluzywnymi treściami ze swoimi fanami. Już wtedy na OF zaczęły pojawiać się treści o charakterze pornograficznym, ale ówczesne władze platformy je zwalczały. Zmieniło się to w 2018 roku, gdy Radvinsky przejął większościowy pakiet udziałów OnlyFans. Ukraińsko-amerykański biznesmen miał już doświadczenie w branży dla dorosłych i dostrzegł w nowym zakupie potencjał na zarobek. Cóż, miał rację, bo w 2020 roku podczas pandemii COVID-19 popularność OF-a wystrzeliła. Pytanie, co z teraz z platformą? Przypomnijmy, że według Forbesa majątek Radvinsky’ego wyceniano na około 4,7 miliarda dolarów. Tymczasem już w styczniu tego roku informowano, że przedstawiciele firmy zamierzają sprzedać większościowy pakiet udziałów firmie inwestycyjnej Architect Capital, a to wszystko za niebagatelną sumę 5,5 miliarda dolarów. Tymczasem samo OnlyFans może pochwalić się ponad 300 milionami użytkowników i ponad 1 miliardem dolarów rocznego przychodu.

