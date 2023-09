Beyond Good & Evil z nowym wydaniem? Ubisoft planuje uczcić 20. urodziny gry

Na stronie organizacji ESRB pojawiły się informacje na temat nowego wydania Beyond Good & Evil.

ESRB (Entertainment Software Rating Board) zajmuje się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej. To właśnie w bazie danych wspomnianej organizacji pojawiła się ocena wiekowa Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition . Tytuł nowego wydania wskazuje, że Ubisoft szykuje niespodziankę z okazji 20-lecia premiery przygodowej gry akcji 3D stworzonej przez Michela Ancela.

Kilka miesięcy temu Ubisoft zapewnił, że Beyond Good & Evil 2 nie zostało anulowane, a prace nad grą cały czas trwają . Tymczasem okazuje się, że już niedługo w sprzedaży może pojawić się nowa wersja pierwszego Beyond Good & Evil . Na stronie organizacji ESRB pojawiły się bowiem informacje, które sugerują, że wspomniana produkcja doczeka się niebawem specjalnego wydania z okazji 20-lecia premiery.

Informacje na temat Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition zniknęły już ze strony ESRB, ale w sieci wciąż można znaleźć zrzuty ekranu prezentujące szczegóły, którymi podzieliła się wspomniana organizacja. Okazuje się, że nowe wydanie gry z 2003 roku otrzymało ocenę „E”, co oznacza, że gra będzie skierowana do osób powyżej 10. roku życia.

ESRB ujawniło także, że Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Niewykluczone, że gra pojawi się także na konsoli Xbox One, która mogła zostać pominięta przez przypadek. Na stronie wspomnianej organizacji nie pojawiła się jednak informacja na temat daty premiery gry na wymienionych platformach.