Beyonce i Jay-Z w konflikcie z Kanye Westem. Para rozważa kroki prawne przeciwko kontrowersyjnemu muzykowi

Według informacji podanych przez Page Six, para „absolutnie nie zamierza tego tolerować”, po tym jak raper w skandaliczny sposób wypowiedział się na temat ich najmłodszych dzieci. Szykuje się poważny konflikt między muzykami?

Beyonce i Jay-Z wytoczą proces Kanye Westowi?

Kanye West opublikował we wtorek wieczorem na platformie X obraźliwy post dotyczący bliźniąt Beyonce i Jay-Z – Rumi i Sira. Napisał w nim między innymi:

Czy ktoś w ogóle widział młodsze dzieci Jay-Z i Beyonce? Są opóźnione… dosłownie. To dlatego sztuczne zapłodnienie jest błogosławieństwem – posiadanie upośledzonych dzieci to wybór.

Post szybko został usunięty, ale West ponownie udostępnił go w środę nad ranem, po czym ponownie go skasował. W kolejnym wpisie wyjaśnił, że zrobił to, ponieważ istniało ryzyko, że jego konto na X zostanie zablokowane.

Na słowa Westa zareagowała matka Beyonce, Tina Knowles, która stanęła w obronie swoich wnuków. Na Instagramie napisała: