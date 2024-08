Bethesda przesadziła z polską ceną Indiany Jonesa? Gracze walczą o tańsze gry na Steam

Sprawa wysokiej polskiej ceny Indiany Jonesa i Wielkiego Kręgu została poruszona przez Bonkola, który na jednym ze swoich streamów postanowił zbadać temat. Dzień później do sprawy dołączyło wspomniane MKwadrat, które postanowiło bezpośrednio zapytać Bethesdę o kwestię cenę. Oznaczyli również Lecho, czyli polskiego community managera Bethesdy, który poinformował, że przekazał sprawę dalej.

Hej @bethesda_pl, czy osoba decydująca u Was o polskich cenach gier mogłaby wyjaśnić dlaczego na Steamie polskie ceny Waszych gier są jednymi z najwyższych na świecie? Cena nadchodzącej gry o Indym od @machinegames jest aż o 50zł (prawie 20%) wyższa od ceny w Euro (Starfielda zresztą też). Wyższa od już i tak mocno zawyżonej ceny sugerowanej Valve. Ktoś w Bethesdzie uznał że ta sugerowana cena jest za niska i świadomie(?) wyklikał jeszcze wyższą cenę w PLN. Bezmyślność, czy sabotaż? A może o po prostu... bug? Jeśli tak, to do premiery zdążycie załatać. Obecnie mieszkaniec strefy Euro płaci za grę niecałe 299, a Polak 349 PLN. Może Waszą polityką cenową wobec Polaków powinny się zainteresować jakieś organizacje chroniące prawa konsumentów typu @UOKiKgovPL, albo chociaż polskie media okołogrowe?

Arku - z mojej strony robię to, co należy do mnie jako community managera, czyli przekazuję wasze opinie do ludzi zajmujących się bezpośrednio takimi sprawami.

Oczywiście temat jest mi znany i już go poruszaliśmy, ale dzięki za otagowanie!