Bethesda nie potrzebuje Unreal Engine? Były deweloper tłumaczy decyzję studia

W rozmowie z serwisem VideoGamer, Nanni zwrócił uwagę na kluczowy czynnik: modderów. Ogromna społeczność fanów przez lata poznała ten silnik na wylot i stworzyła tysiące modyfikacji. Przejście na zupełnie nową technologię wymagałoby od nich nauki od podstaw, co mogłoby skutecznie zniechęcić wielu twórców. Zdaniem Nanniego, Bethesda musi odpowiedzieć sobie na pytanie: „czy warto tracić ludzi i ich wiedzę w zamian za potencjalne zyski?”

Creation Engine od lat budzi kontrowersje wśród graczy, którzy zarzucają mu przestarzałą technologię i liczne ograniczenia . Pomimo dużej aktualizacji w Starfieldzie, silnik nadal wzbudza mieszane odczucia. Jednak według Dana Nanniego, byłego głównego designera w Bethesdzie, porzucenie go na rzecz Unreala czy innego rozwiązania nie ma większego sensu.

Dodał też, że Creation Engine powstał z myślą o specyficznych potrzebach Bethesdy i dobrze sprawdza się w jej grach RPG z otwartym światem. Jego struktura jest dopasowana do skomplikowanej logiki rozgrywki, jaką studio rozwija od czasów Morrowinda.

Masz społeczność modów, która wie, jak korzystać z twojego silnika i która przez dziesięciolecia tworzyła rzeczy na systemie, z którym startujesz. Musisz zadać sobie pytanie, czy warto stracić całą tę wiedzę? Co można dzięki niej zyskać? Można przedstawić argumenty za i przeciw. I nie ma dobrej odpowiedzi. Jest odpowiedź. Trzeba tylko dokonać wyboru.

Chociaż popularny ostatnio remaster Obliviona korzysta z Unreal Engine, jego fundamenty nadal opierają się na kodzie starego silnika, co pozwala na względną kompatybilność z dotychczasowymi modami. Nie wygląda więc na to, by Bethesda planowała całkowitą rezygnację z Creation Engine w najbliższym czasie.