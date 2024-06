Beta World of Warcraft: The War Within startuje już dzisiaj

Wybrani gracze będą mieli okazję sprawdzić nowy dodatek do World of Warcraft.

Czego natomiast można spodziewać się po startującej dzisiaj becie World of Warcraft: The War Within? Blizzard zapowiedział, że gracze będą mieli okazję sprawdzić m.in. nowe mechaniki, lochy oraz lokacje. W ręce użytkowników oddana zostanie również kolejna grywalna rasa o nazwie Earthen . Na przetestowanie rajdów będzie trzeba jednak nieco poczekać, ponieważ – zgodnie z przekazanymi informacjami – mają one pojawić się w „późniejszym terminie”.

Dobre wieści dla wszystkich fanów World of Warcraft, którzy z niecierpliwością czekają na nowe rozszerzenie. Już dzisiaj – 5 czerwca 2024 roku – rusza beta World of Warcraft: The War Within. Zgodnie z przekazanymi informacjami możliwość przetestowania wspomnianego dodatku otrzymają przedstawiciele branżowych mediów, weterani produkcji Blizzarda, a także osoby, które zdecydowały się kupić wersję Epic Edition w przedsprzedaży.

W rozdziale otwierającym Sagę Serca Świata (The Worldsoul Saga) przemierzysz nigdy niewidziane krainy podziemne, które są pełne ukrytych cudów i czyhających na śmiałków niebezpieczeństw. Dotrzesz aż do mrocznych otchłani nerubiańskiego imperium, gdzie Heroldka Pustki (Harbinger of the Void) zgromadziła siły pajęczaków, by rzucić Azeroth na kolana. Wymierz sprawiedliwość sługom Cienia, odkryj mroczne motywy stojące za machinacjami Heroldki i weź udział w nowej, ekscytującej przygodzie, która potrwa przez kolejne trzy dodatki WoW – czytamy w opisie rozszerzenia w sklepie Blizzarda.

Dodatek World of Warcraft: The War Within dostępny jest w przedsprzedaży w trzech edycjach. Każda z wersji zawiera ulepszony awans postaci na poziom 70, a także cenione rozszerzenie Dragonflight. Dodatkowo – jak wspomnieliśmy wyżej – wydanie Epic Edition, które zostało wycenione na 89,99 dolarów (ok. 356 zł), gwarantuje również dostęp do wersji beta dodatku The War Within. Więcej szczegółów znajdziecie w sklepie Blizzarda.