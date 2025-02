Beta Monster Hunter Wilds wydłużona. Gracze dostaną dodatkową dobę na testowanie gry

Dłuższa sesja rozpocznie się zatem 14 lutego o godzinie 5:00 czasu polskiego i potrwa do 18 lutego do godziny 4:59. Pierwotnie, zakończenie testów planowane było na niedzielę. Przedłużony czas testów daje graczom szansę na dokładniejsze sprawdzenie nadchodzącej produkcji.

W ramach beta testów Monster Hunter Wilds gracze mogą zmierzyć się z Arkveldem i Gypcerosem. Powróciło też zadanie Polowanie na Doshagumę. Nie zabraknie też dostępu do kreatora postaci z pełnym zestawem funkcji, a stworzonego bohatera będzie można przenieść do pełnej wersji gry. Za udział w otwartej becie Monster Hunter Wilds gracze mogą liczyć na nagrody do odebrania w pełnej wersji gry, w tym bonusowe zdobienia oraz zestaw przedmiotów.

Na zakończenie przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutuje już 28 lutego 2025 roku. Gra powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

