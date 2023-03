Beta Diablo 4 z kolejnymi szczegółami. Blizzard ujawnił, kiedy ruszy preload

Na początku miesiąca Blizzard podzielił się kilkoma ważnymi szczegółami na temat otwartej bety Diablo 4. Wczoraj natomiast na oficjalnej stronie gry pojawiły się kolejne informacje związane ze wspomnianym wydarzeniem. Deweloperzy ujawnili bowiem, kiedy gracze będą mogli pobrać pliki, które pozwolą im wziąć udział w nadchodzących testach.

Blizzard dzieli się szczegółami na temat wczesnego pobierania otwartej bety Diablo 4

Dla graczy, którzy zdecydowali się na złożenie zamówienia przedpremierowego, preload bety Diablo 4 ruszy już jutro – 15 marca – o 17:00 czasu polskiego. Same testy – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – odbędą się natomiast w dniach 17-20 marca, a więc w najbliższy weekend.



Gracze, którzy nie złożyli zamówienia przedpremierowego na Diablo 4, będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia otwartej bety tydzień później, a więc 22 marca o 17:00 czasu polskiego. Testy dla wszystkich zainteresowanych odbędą się natomiast w dniach 24-27 marca. Użytkownicy będą mieli więc dość czasu na przygotowanie się do testów.



Warto również dodać, że podczas testów beta posiadacze konsol PlayStation i Xbox nie będą musieli posiadać aktywnych abonamentów PlayStation Plus i Xbox Live Gold. Deweloperzy zaznaczają jednak, że „po premierze Diablo IV, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji wieloosobowych w grze, wymagany będzie abonament Xbox Live Gold lub PlayStation Plus”.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 6 czerwca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla nadchodzących testów beta.