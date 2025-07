Bestsellerowe fantasy doczeka się ekranizacji. Za projekt odpowiada twórczyni seriali Marvela

Adaptacja bestsellerowej powieści Rebeki Yarros Fourth Wing. Czwarte skrzydło wkrótce zyska nowych twórców. Jak informuje Deadline, Jac Schaeffer, twórczyni WandaVision i To zawsze Agatha, podpisała umowę z Amazon MGM Studios i prowadzi rozmowy, by objąć funkcję scenarzystki, producentki wykonawczej i showrunnerki wysokobudżetowego projektu fantasy. Schaeffer miałaby zastąpić Moirę Walley-Beckett, która została ogłoszona scenarzystką adaptacji w lipcu ubiegłego roku, ale niedawno odeszła z projektu.

Fourth Wing, będące pierwszą częścią planowanej pięciotomowej sagi The Empyrean, opowiada o dwudziestoletniej Violet Sorrengail, która na żądanie matki, generał armii Navarre, porzuca życie skryby i trafia do brutalnej Basgiath War College. To tam przyszli jeźdźcy smoków szkoleni są według zasady „ukończ albo zgiń”. Książka spędziła aż 88 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa, z czego 18 razy zajmowało pierwsze miejsce.

Jac Schaeffer ma na koncie liczne sukcesy w świecie telewizji. WandaVision przyniosło jej nominacje do Emmy i nagród WGA za scenariusz, a także nominację w kategorii najlepszy serial limitowany. Z kolei To zawsze Agatha również brane jest pod uwagę w kontekście nagród Emmy 2025.