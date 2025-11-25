Bestsellerowa seria fantasy otrzyma filmową sagę. Fani tych książek od dawna na to czekali

Sony Pictures wygrało przetarg na kupno praw do ekranizacji serii popularnych powieści.

Wytwórnia oficjalnie zdobyła prawa do ekranizacji cyklu Hierarchy autorstwa Jamesa Islingtona. To jedna z najgłośniejszych literackich serii ostatnich lat, która trafia do studia w chwili, gdy druga część powieści święci triumfy na listach bestsellerów w Ameryce. Hierarchy – Sony Pictures zekranizuje słynną serię fantasy autorstwa Jamesa Islingtona The Strength of the Few, czyli drugi tom wydany 11 listopada w Stanach Zjednoczonych nakładem Saga Press, zadebiutował na pierwszym miejscu listy New York Timesa. Książka zdobyła również szczyty zestawień w Kanadzie, a także uplasowała się w czołówce rankingów w Wielkiej Brytanii i Australii. Popularność napędzają między innymi TikTok oraz YouTube, które znacząco zwiększyły zainteresowanie nową odsłoną cyklu.

Obecnie nie wyznaczono jeszcze producenta ani reżysera projektu. Studio jedynie potwierdza, że pieczę nad przygotowaniami do filmu sprawują Peter Kang oraz Louie Provost. Akcja serii Hierarchy osadzona została w realiach przypominających starożytny Rzym, choć wzbogaconych o elementy magii. Główny bohater, młody mężczyzna o imieniu Vis, ukrywa groźną tajemnicę i zostaje zmuszony do prowadzenia śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci. Jednocześnie musi przeniknąć do potężnego systemu, który opiera się na wykorzystywaniu energii mentalnej i fizycznej zwykłych obywateli, nazywanej Wolą. Podczas swojej misji Vis odkrywa wielowarstwowy spisek i zostaje wciągnięty w rodzące się powstanie, które może zachwiać fundamentami całego świata. Początkowa walka o przetrwanie przeradza się w starcie z brutalnym systemem, w którym lojalność, prawda i władza stają się narzędziami opresji.

James Islington zdobył międzynarodowe uznanie dzięki The Licanius Trilogy. Pierwszą część autor wydał samodzielnie, jeszcze jako pracownik branży technologicznej, po czym otrzymał kontrakt na kolejne dwa tomy. Jego twórczość zdobyła już ponad dwie i pół miliona czytelników na całym świecie, a książki zostały przetłumaczone na siedemnaście języków. Pierwszy tom Hierarchy, zatytułowany The Will of the Many, ukazał się w 2023 roku i szybko stał się fenomenem wśród fanów fantasy. Tytuł zdobył między innymi nagrodę Aurealis dla najlepszej powieści fantasy, nominację w plebiscycie Goodreads Choice Awards oraz wyróżnienie w zestawieniu Audible’s Best of 2023. Na platformie Goodreads zebrał blisko sto siedemdziesiąt tysięcy ocen, z czego ponad sto dwadzieścia tysięcy to najwyższe noty. Sony nie ujawnia jeszcze planów dotyczących obsady ani daty rozpoczęcia zdjęć, jednak decyzja o zakupie praw wskazuje, że studio zamierza zainwestować w kolejny duży projekt fantasy. Wszystko wskazuje na to, że marka Hierarchy może wkrótce stać się jedną z najważniejszych nowych ekranizacji w ofercie Sony.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.