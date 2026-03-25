Bestsellerowa powieść historyczna doczeka się adaptacji. Pokazano pierwsze zdjęcie

Popularna powieść otrzyma serialową ekranizację. Do sieci trafiło oficjalne zdjęcie prezentujące aktorów.

Powstaje nowa serialowa adaptacja jednej z najbardziej znanych powieści Charlesa Dickensa. Platforma MGM+ oraz stacja BBC zaprezentowały pierwsze zdjęcia z produkcji A Tale of Two Cities, w której jedną z głównych ról gra Kit Harington. Opowieść o dwóch miastach – kultowa powieść otrzyma serialową adaptację Czteroodcinkowa seria przeniesie widzów do końcówki XVIII wieku, kiedy napięcia pomiędzy Francją a Wielką Brytanią zaczynają przybierać na sile. W centrum historii znajdzie się Lucie Manette, której życie wywraca się do góry nogami po informacji, że jej ojciec, uznany od lat za zmarłego, może jednak żyć. Trop prowadzi do Paryża, ale sytuacja komplikuje się, gdy powiązany z tą sprawą Charles Darnay zostaje oskarżony o zdradę.

W obsadzie, obok Kita Haringtona, zobaczymy także François Civila oraz Mirren Mack. Za scenariusz odpowiada Daniel West, znany między innymi z pracy przy Top Boy, natomiast reżyserią zajmuje się Richard Clark, który wcześniej pracował przy Outlanderze.

Twórcy zapowiadają historię skupioną nie tylko na realiach politycznych epoki, ale również na relacjach między bohaterami. Kluczowym elementem fabuły będzie skomplikowany trójkąt miłosny pomiędzy Lucie, Darnayem oraz prawnikiem Sydneyem Cartonem, w którego wciela się Harington. Dwaj mężczyźni, choć podobni z wyglądu, reprezentują zupełnie odmienne podejście do życia, co prowadzi do napięć i dramatycznych wyborów. Produkcja powstaje we współpracy kilku studiów, w tym Federation Stories oraz Thriker Films. Kit Harington pełni przy projekcie również rolę producenta wykonawczego. Serial trafi do widzów w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem MGM+, natomiast w Wielkiej Brytanii będzie emitowany przez BBC. Na ten moment nie ujawniono dokładnej daty premiery.

