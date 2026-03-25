Zaloguj się lub Zarejestruj

Bestsellerowa powieść historyczna doczeka się adaptacji. Pokazano pierwsze zdjęcie

Radosław Krajewski
2026/03/25 10:45
0
0

Popularna powieść otrzyma serialową ekranizację. Do sieci trafiło oficjalne zdjęcie prezentujące aktorów.

Powstaje nowa serialowa adaptacja jednej z najbardziej znanych powieści Charlesa Dickensa. Platforma MGM+ oraz stacja BBC zaprezentowały pierwsze zdjęcia z produkcji A Tale of Two Cities, w której jedną z głównych ról gra Kit Harington.

Opowieść o dwóch miastach – kultowa powieść otrzyma serialową adaptację

Czteroodcinkowa seria przeniesie widzów do końcówki XVIII wieku, kiedy napięcia pomiędzy Francją a Wielką Brytanią zaczynają przybierać na sile. W centrum historii znajdzie się Lucie Manette, której życie wywraca się do góry nogami po informacji, że jej ojciec, uznany od lat za zmarłego, może jednak żyć. Trop prowadzi do Paryża, ale sytuacja komplikuje się, gdy powiązany z tą sprawą Charles Darnay zostaje oskarżony o zdradę.

W obsadzie, obok Kita Haringtona, zobaczymy także François Civila oraz Mirren Mack. Za scenariusz odpowiada Daniel West, znany między innymi z pracy przy Top Boy, natomiast reżyserią zajmuje się Richard Clark, który wcześniej pracował przy Outlanderze.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają historię skupioną nie tylko na realiach politycznych epoki, ale również na relacjach między bohaterami. Kluczowym elementem fabuły będzie skomplikowany trójkąt miłosny pomiędzy Lucie, Darnayem oraz prawnikiem Sydneyem Cartonem, w którego wciela się Harington. Dwaj mężczyźni, choć podobni z wyglądu, reprezentują zupełnie odmienne podejście do życia, co prowadzi do napięć i dramatycznych wyborów.

Produkcja powstaje we współpracy kilku studiów, w tym Federation Stories oraz Thriker Films. Kit Harington pełni przy projekcie również rolę producenta wykonawczego.

Serial trafi do widzów w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem MGM+, natomiast w Wielkiej Brytanii będzie emitowany przez BBC. Na ten moment nie ujawniono dokładnej daty premiery.

A Tale Of Two Cities
Źródło:https://deadline.com/2026/03/a-tale-of-two-cities-kit-harington-mgm-bbc-1236764328/

Tagi:

Popkultura
serial
streaming
BBC
zdjęcia
ekranizacja
Kit Harington
MGM+
Opowieść o dwóch miastach
A Tale Of Two Cities
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112