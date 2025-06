Bestsellerowa powieść fantasy doczeka się ekranizacji. Paramount wygrał walkę o prawa

Po zaciętej walce przetargowej z udziałem wielu studiów filmowych, Paramount Pictures zdobyło prawa do ekranizacji Divine Rivals, czyli pierwszego tomu bestsellerowej serii Letters of Enchantment autorstwa Rebeccy Ross. Scenariusz do filmu napisze Sofia Alvarez, znana przede wszystkim jako autorka adaptacji Do wszystkich chłopców, których kochałam dla Netfliksa.

Divine Rivals doczeka się ekranizacji od Paramount Pictures

Divine Rivals to historia osadzona w cieniu pradawnej wojny pomiędzy walczącymi bóstwami, w której para młodych rywalizujących dziennikarzy zakochuje się w sobie, pisząc anonimowe listy za pomocą zaczarowanej maszyny do pisania. Powieść inspirowana jest realiami I wojny światowej, magii, a także kultowego filmu Masz wiadomość.