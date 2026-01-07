Berserk z ważną informacją. Fani tego kultowego dzieła powinni zacierać ręce

Manga Berserk doczekała się ostatniego rozdziału we wrześniu 2025 roku, otwierając drogę do tego, aby Guts zmierzył się ze swoją przeszłością, stratami oraz poczuciem porażki. Od tamtej pory nie podano jednak konkretnej daty premiery kolejnego rozdziału. Teraz głos w sprawie przyszłości serii zabrał Kouji Mori, obecny nadzorca mangi, publikując aktualizację w imieniu Berserka oraz Studio Gaga.

Berserk z ważną aktualizacją na 2026 roku

W najnowszym wpisie na platformie X, Mori poinformował, że prace nad Berserkiem będą kontynuowane pełną parą, równolegle z jego własnymi seriami. Potwierdził również, że Yoshimitsu Kurosaki nadal odpowiada za rysowanie Gutsa, co ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę introspekcyjny kierunek, jaki obrała ostatnio historia udręczonego wojownika.