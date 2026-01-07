Berserk z ważną informacją. Fani tego kultowego dzieła powinni zacierać ręce

Berserk otrzymał bardzo ważną, oficjalną aktualizację na 2026 rok.
Manga Berserk doczekała się ostatniego rozdziału we wrześniu 2025 roku, otwierając drogę do tego, aby Guts zmierzył się ze swoją przeszłością, stratami oraz poczuciem porażki. Od tamtej pory nie podano jednak konkretnej daty premiery kolejnego rozdziału. Teraz głos w sprawie przyszłości serii zabrał Kouji Mori, obecny nadzorca mangi, publikując aktualizację w imieniu Berserka oraz Studio Gaga.
Berserk z ważną aktualizacją na 2026 roku
W najnowszym wpisie na platformie X, Mori poinformował, że prace nad Berserkiem będą kontynuowane pełną parą, równolegle z jego własnymi seriami. Potwierdził również, że Yoshimitsu Kurosaki nadal odpowiada za rysowanie Gutsa, co ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę introspekcyjny kierunek, jaki obrała ostatnio historia udręczonego wojownika.
Choć Mori nie ujawnił żadnych konkretnych planów dotyczących premiery rozdziału 384, to jednak nic nie wskazuje na to, aby seria miała zostać wstrzymana. Nieregularny harmonogram publikacji Berserka, z często kilkumiesięcznymi przerwami między rozdziałami, nie jest niczym nowym, jednak najnowsza wiadomość jest dla fanów budująca, zwłaszcza że Mori kontynuuje także inne projekty, takie jak Sousei no Taiga.
Oficjalne oświadczenie Koujiego Moriego:
Szczęśliwego Nowego Roku! Liczę na wasze dalsze wsparcie również w tym roku!! W tym roku także z pełnym zaangażowaniem będę zajmował się zarówno własną serializacją, jak i nadzorem nad Berserkiem! Jak zawsze, nie będę rysował Gutsa w głównej historii! Bądźcie spokojni. Choć trzeba przyznać, że Guts jest naprawdę bardzo trudny do narysowania… Pan Kurosaki jest naprawdę niesamowity!!
Noworoczna ilustracja opublikowana wraz z wpisem to prawdopodobnie pierwszy od miesięcy nowy wgląd w postać Gutsa, choć dla osób śledzących twórców mang w okresie świątecznym nie jest to nic niezwykłego. Reakcje fanów były w większości bardzo entuzjastyczne, pełne wsparcia, podobnie jak komentarze współpracowników studia, którzy życzyli zespołowi udanego nowego roku pracy nad Berserkiem.
