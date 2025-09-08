Berserk ma duchowego następcę. Kouji Mori ujawnia nową mangę D. Diver

Przyjaciel twórcy uwielbianego Berserka, ujawnił swoje nowe dzieło zatytułowane D.Diver. Czy nowa manga również podbije serca graczy?

Niewiele mang odcisnęło tak silne piętno na gatunku dark fantasy jak Berserk autorstwa nieżyjącego już Kentaro Miury. Jego brutalna, ale jednocześnie głęboko ludzka opowieść do dziś inspiruje niezliczone dzieła. Dzięki przyjacielowi i współpracownikowi Miury, Kouji Moriemu, historia Guts’a na swój sposób jest kontynuowana, ale na tym twórca nie poprzestanie. D.Diver jest duchowym następcą Berserka W niedawnym wywiadzie Mori ujawnił, że pracuje nad własnym projektem, jakim jest manga D. Diver, która powstała na bazie rozmów, jakie prowadził z Miurą jeszcze za jego życia. Ta informacja natychmiast wywołała dyskusje wśród fanów, którzy zastanawiają się, czy to właśnie ta seria może być prawdziwym duchowym następcą Berserka i wygląda na to, że tak.

Mori zdradził, że Miura wielokrotnie zachęcał go do stworzenia bohatera, który potrafiłby w wyjątkowy sposób walczyć ze złem. Pomysł ten długo dojrzewał, aż w końcu przerodził się w koncept zakorzeniony w frustracjach współczesnego społeczeństwa wobec przestępczości i systemu kar. W przeciwieństwie do Guts’a, który mierzy się z nadnaturalnymi koszmarami, bohater D. Diver walczy w surrealnym świecie snów. Miura osobiście zasugerował, aby Mori połączył lżejsze elementy fabuły z mroczniejszymi tonami, wprowadzając koncepcję nurkowania w snach w celu ścigania złoczyńców. Dzięki temu, nawet po śmierci autora Berserka, jego twórcze dziedzictwo znajduje odbicie w nowej historii.

Głównym protagonistą D. Diver jest Kagura, student prawa, którego hiperrealistyczne sny zacierają granice między fikcją, a rzeczywistością. Gdy w snach wymierza kary przestępcom, obrażenia i skutki tych starć przenoszą się do świata realnego. To zmusza go do przyjęcia roli samozwańczego stróża prawa, który wymierza sprawiedliwość tym, którzy umknęli systemowi. Tam, gdzie Guts walczył z losem w mrocznym, quasi-średniowiecznym świecie, Kagura mierzy się z korupcją i przestępczością współczesnego społeczeństwa. Obaj bohaterowie ucieleśniają gniew zamieniony w siłę i odporność, ale Mori daje swojej postaci bardziej współczesne, psychologiczne fundamenty. Dla wielu fanów D. Diver to naturalna ewolucja spuścizny Miury. Nie jest prostą kopią Berserka, ale podobnie jak on odważnie konfrontuje czytelnika z mrokiem i moralną niejednoznacznością. W ten sposób Mori zdołał stworzyć dzieło, które jednocześnie oddaje hołd Miurze i podąża własną ścieżką.