Ben Shepherd z Soundgarden zapowiada niepublikowany album. Wszystko to w hołdzie dla Chrisa Cornella

W 2023 roku członkowie Soundgarden zawarli polubowne porozumienie z wdową po muzyku, Vicky Cornell, kończąc czteroletni spór prawny dotyczący siedmiu nieopublikowanych nagrań Chrisa. W oświadczeniu podkreślono, że „pojednanie oznacza nową współpracę między obiema stronami, która pozwoli fanom na całym świecie usłyszeć ostatnie utwory, nad którymi pracowali Chris i zespół”. Od tamtej pory nie podano jednak oficjalnej daty premiery tych nagrań.

W kwietniu ogłoszono, że Soundgarden zostanie wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame w 2025 roku. W rozmowie z Billboardem gitarzysta Kim Thayil wyraził przekonanie, że Cornell byłby tym faktem zachwycony:

To on przekonał mnie, jak bardzo fani, nasi rówieśnicy i cała społeczność Soundgarden, w tym ludzie, z którymi pracujemy, docenią to wyróżnienie. Wiedział, jak ważne to jest dla nas, bo ważne jest dla tych, którzy nas wspierali przez te wszystkie lata.