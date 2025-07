Bella Ramsey dołączy do uniwersum Marvela. Strzeżcie się fani X-Menów

Prace nad rebootem X-Menów w ramach MCU już trwają. Scenariusz aktualnie pisze Michael Lesslie (Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży), a reżyserią zajmie się Jake Schreier, twórca Thunderbolts*. Film ma trafić do kin po premierze Avengers: Secret Wars, a Marvel już ma prowadzić castingi do pierwszych ról. Teraz powracają plotki dotyczące angażu Belli Ramsey w nowych X-Menach. Zgodnie z przewidywaniami aktorka miałaby wcielić się w popularną mutantkę, znaną jako Kitty Pryde.

Bella Ramsey zostanie obsadzona w roli Kitty Pryde w nowych X-Menach?

Julia Butters była wcześniej wymieniana jako kandydatka do roli Kitty Pryde, ale według scoopera MyTimeToShineHello Marvel ma rozważać Bellę Ramsey, gwiazdę The Last of Us i Gry o tron, do wcielenia się w tę bohaterkę.