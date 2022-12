Behemoth – nowa gra RPG od twórców The Walking Dead: Saints and Sinners

Behemoth to propozycja od Skydance Interactive. Twórcy podzielili się zapowiedzią podczas minionego The Game Awards 2022. W ręce graczy oddany został efektowany trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo, szczególnie, jeśli lubicie gry RPG i macie pod ręką sprzęt VR.

Behemot zapowiada się naprawdę solidnie

Skydance Interactive to studio odpowiedzialne za The Walking Dead: Saints and Sinners. Ich najnowsza gra jest ukaże się na rynku jesienią 2023 roku i będzie dostępna na PCVR, PlayStation VR2, oraz Meta Quest 2. Behemoth ma być grą akcji, w której nie zabraknie brutalnych pojedynków i efektowanych akrobacji. Fabuła zabierze nas do mrocznego, pełnego niebezpieczeństw świata.



Twórcy zaznaczają, że są niezwykle dumni z silnika gry odpowiadającego za fizykę. Ma być to jedna z głównych atrakcji produkcji. W trakcie zabawy dostaniemy całą masę narzędzi do widowiskowego korzystania z technologicznych dobrodziejstw.