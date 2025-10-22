Będzie okazja, aby zagrać w Endurance Motorsport Series. Zamknięte testy beta rozpoczną się 7 listopada

Póki co twórcy Endurance Motorsport Series raczej skromnie częstują nas informacjami na temat gry, ale w listopadzie jest szansa, że niektórzy z was przetestują ją na własnej skórze.

Choć premiera Endurance Motorsport Series planowana jest dopiero na przyszły rok, już w listopadzie wybrani gracze będą mogli przetestować grę w ramach zamkniętej bety. Rejestracja do udziału właśnie ruszyła i potrwa do 27 października. Beta testy Endurance Motorsport Series Pierwsze zamknięte testy beta potrwają trzy dni. Rozpoczną się 7 listopada, a zakończą 9 listopada. Zainteresowani gracze mogą zgłaszać się na stronie testowej wydawcy Nacon, wymagane jest jednak posiadanie konta MyNacon. Opinie i uwagi uczestników zostaną przekazane bezpośrednio do studia KT Racing, odpowiedzialnego za rozwój gry. Warto dodać, że Nacon organizował wcześniej podobne testy dla Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Endurance Motorsport Series wyróżnia się unikalnym podejściem do wyścigów długodystansowych. Gracz wciela się nie tylko w kierowcę bolidów GT i prototypów, ale także w inżyniera wyścigowego, który zarządza zespołem trzech kierowców jednocześnie. W trybie dla jednego gracza można rywalizować z przeciwnikami sterowanymi przez SI, natomiast w rozgrywce online do wyścigu może stanąć nawet 24 samochody, w zespołach liczących do trzech graczy. Co ważne, w przeciwieństwie do Test Drive Unlimited: Solar Crown, gra nie będzie wymagała stałego połączenia z Internetem.

GramTV przedstawia:

Twórcy potwierdzili również obecność edytora naklejek i malowań, który pozwoli tworzyć własne wzory dla samochodów i kombinezonów. Co więcej, stworzone malowania można będzie automatycznie zastosować do wszystkich aut i kierowców w zespole. Po przesunięciu premiery spowodowanym optymalizacją trybu wieloosobowego, Endurance Motorsport Series ma zadebiutować na początku 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zobaczcie najnowszy zwiastun gry: