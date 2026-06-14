Beat 'em up w uniwersum The Walking Dead. Zdziel zombiaka po twarzy

W trakcie lat istnienia marka The Walking Dead doczekała się wielu wersji i wariacji. Jeszcze jedna więcej więc nie zaszkodzi.

Tym razem Żywe Trupy przeniosą się do gatunku beat 'em up. Oto nadchodzi Streets of Survival. Zapowiedziano The Walking Dead: Streets of Survival Za The Walking Dead: Streets of Survival odpowiedzialne jest studio Odaclick Game Studio. Mowa tutaj o ekipie, która wcześniej wydała na świat The Karate Kid: Street Rumble – tytuł oparty na innej znanej franczyzie. Tym razem jednak opuszczamy Okinawę lat 80. i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Wszystko po to, by w ramach opartej na telewizyjnym uniwersum stacji AMC produkcji stawić czoła zombie jako Rick Grimes, Daryl Dixon czy Michonne. Sama fabuła gry zainspirowana będzie wydarzeniami z komiksów All Out War. Znanych miejscówek, jak Sanktuarium, Wzgórze, czy Aleksandria, też oczywiście nie zabraknie.

Produkcja doczekała się już własnej karty na Steamie, gdzie opisano ją tak: Graj jako słynni ocalali: Rick Grimes, Daryl Dixon czy Michonne i przedzieraj się przez pełne szwendaczy tunele, zdewastowane osady i wrogie siedliska, gdzie każde spotkanie może być wybuchowe. Zmierz się z najokrutniejszymi wrogami Aleksandrii – Zbawcamiz Neganem na czele. Przygotuj się również na odpieranie nieskończonych fal szwendaczy z pomocą imponujących kombinacji, unikalnych ataków bronią i ciosów kończących w bezwzględnej walce o przetrwanie.

GramTV przedstawia:

Data premiery The Walking Dead: Streets of Survival pozostaje na ten moment nieznana. Wiemy jedynie, że pozycja ta dostępna będzie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Niemniej już teraz na Steamie znajdziemy wersję demo – jej recenzje mają charakter raczej mieszany. Z 14 opinii, które pojawiły się dotąd, 57% to opinie pozytywne.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

