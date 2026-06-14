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Beat 'em up w uniwersum The Walking Dead. Zdziel zombiaka po twarzy

Maciej Petryszyn
2026/06/14 21:00
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W trakcie lat istnienia marka The Walking Dead doczekała się wielu wersji i wariacji. Jeszcze jedna więcej więc nie zaszkodzi.

Tym razem Żywe Trupy przeniosą się do gatunku beat 'em up. Oto nadchodzi Streets of Survival.

The Walking Dead: Streets of Survival
The Walking Dead: Streets of Survival

Zapowiedziano The Walking Dead: Streets of Survival

Za The Walking Dead: Streets of Survival odpowiedzialne jest studio Odaclick Game Studio. Mowa tutaj o ekipie, która wcześniej wydała na świat The Karate Kid: Street Rumble – tytuł oparty na innej znanej franczyzie. Tym razem jednak opuszczamy Okinawę lat 80. i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Wszystko po to, by w ramach opartej na telewizyjnym uniwersum stacji AMC produkcji stawić czoła zombie jako Rick Grimes, Daryl Dixon czy Michonne. Sama fabuła gry zainspirowana będzie wydarzeniami z komiksów All Out War. Znanych miejscówek, jak Sanktuarium, Wzgórze, czy Aleksandria, też oczywiście nie zabraknie.

Produkcja doczekała się już własnej karty na Steamie, gdzie opisano ją tak:

Graj jako słynni ocalali: Rick Grimes, Daryl Dixon czy Michonne i przedzieraj się przez pełne szwendaczy tunele, zdewastowane osady i wrogie siedliska, gdzie każde spotkanie może być wybuchowe. Zmierz się z najokrutniejszymi wrogami Aleksandrii – Zbawcamiz Neganem na czele. Przygotuj się również na odpieranie nieskończonych fal szwendaczy z pomocą imponujących kombinacji, unikalnych ataków bronią i ciosów kończących w bezwzględnej walce o przetrwanie.

GramTV przedstawia:

Data premiery The Walking Dead: Streets of Survival pozostaje na ten moment nieznana. Wiemy jedynie, że pozycja ta dostępna będzie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Niemniej już teraz na Steamie znajdziemy wersję demo – jej recenzje mają charakter raczej mieszany. Z 14 opinii, które pojawiły się dotąd, 57% to opinie pozytywne.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-walking-dead-streets-of-survival-reveal/

Tagi:

News
The Walking Dead
żywe trupy
beat'em up
Trailmark Games
Odaclick Game Studio
The Walking Dead: Streets of Survival
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112