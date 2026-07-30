W co zaGRAMy w sierpniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Beast of Reincarnation

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 3 sierpnia

producent: GAME FREAK

wydawca: Fictions

Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że Beast of Reincarnation to souls-like, w istocie sami autorzy ze studia Game Freak temu zaprzeczyli. Będzie to więc RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, w którym przeniesiemy się do postapokaliptycznej Japonii. Wcielimy się w odrzuconą przez społeczeństwo Emmę - protagonistkę, która jest nosicielką Skazy. Napiętnowanej bohaterce towarzyszyć będzie pies Koo - relacja kobiety i jej kompana ma mieć w Beast of Reincarnation fundamentalne znaczenie. Wspólnie z nim kierowana przez nas postać zajmie się eksplorowaniem zniszczonych krain i mutujących lasów, walcząc o przetrwanie w splugawionej Japonii. Esencję zabawy mają stanowić oczywiście konfrontacje z przeciwnikami - niezwykle szybkie pojedynki, podczas których zmierzymy się zarówno z szeregowymi oponentami, jak i potężnymi bossami.

Marvel Tokon: Fighting Souls

platformy docelowe: PC, PlayStation 5

data premiery: 6 sierpnia

producent: ARC SYSTEM WORKS

wydawca: PlayStation Publishing

Marvel Tokon: Fighting Souls to z kolei dwuwymiarowa bijatyka osadzona w doskonale znanym uniwersum, której autorzy ze studia Arc System Works przygotowują na zlecenie Sony Interactive Entertainment produkcję skupiającą się na przeprowadzaniu starć z udziałem maksymalnie ośmiu użytkowników podzielonych na dwa zespoły - co ciekawe multiplayer będzie dostępny zarówno przy jednym ekranie, a więc lokalnie, jak i za pośrednictwem internetu. Jeśli jednak nie znajdziemy chętnych do wspólnej rozgrywki, Marvel Tokon: Fighting Souls pozwoli nam także zmierzyć się ze sztuczną inteligencją. Niezależnie od wybranej formy zabawy w trakcie potyczek będziemy mogli przełączać się między członkami ekipy i rywalizować z przeciwnikami w wariancie “jeden na jednego”. Tylko od nas zależy, czy pokierujemy doskonale znanymi złoczyńcami, czy też wcielimy się w superbohaterów.