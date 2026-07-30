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W co zaGRAMy w sierpniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/07/30 10:00
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Nowa odsłona serii A Plague Tale, remastery kolejnych części MGS-a, gratka dla fanów Soulsów, taktyczna strzelanka w Wietnamie i powrót Kapitana Tsubasy. A to nie wszystko!

Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation, W co zaGRAMy w sierpniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 3 sierpnia
  • producent: GAME FREAK
  • wydawca: Fictions
Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że Beast of Reincarnation to souls-like, w istocie sami autorzy ze studia Game Freak temu zaprzeczyli. Będzie to więc RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, w którym przeniesiemy się do postapokaliptycznej Japonii. Wcielimy się w odrzuconą przez społeczeństwo Emmę - protagonistkę, która jest nosicielką Skazy. Napiętnowanej bohaterce towarzyszyć będzie pies Koo - relacja kobiety i jej kompana ma mieć w Beast of Reincarnation fundamentalne znaczenie. Wspólnie z nim kierowana przez nas postać zajmie się eksplorowaniem zniszczonych krain i mutujących lasów, walcząc o przetrwanie w splugawionej Japonii. Esencję zabawy mają stanowić oczywiście konfrontacje z przeciwnikami - niezwykle szybkie pojedynki, podczas których zmierzymy się zarówno z szeregowymi oponentami, jak i potężnymi bossami.

Marvel Tokon: Fighting Souls

  • platformy docelowe: PC, PlayStation 5
  • data premiery: 6 sierpnia
  • producent: ARC SYSTEM WORKS
  • wydawca: PlayStation Publishing
Marvel Tokon: Fighting Souls to z kolei dwuwymiarowa bijatyka osadzona w doskonale znanym uniwersum, której autorzy ze studia Arc System Works przygotowują na zlecenie Sony Interactive Entertainment produkcję skupiającą się na przeprowadzaniu starć z udziałem maksymalnie ośmiu użytkowników podzielonych na dwa zespoły - co ciekawe multiplayer będzie dostępny zarówno przy jednym ekranie, a więc lokalnie, jak i za pośrednictwem internetu. Jeśli jednak nie znajdziemy chętnych do wspólnej rozgrywki, Marvel Tokon: Fighting Souls pozwoli nam także zmierzyć się ze sztuczną inteligencją. Niezależnie od wybranej formy zabawy w trakcie potyczek będziemy mogli przełączać się między członkami ekipy i rywalizować z przeciwnikami w wariancie “jeden na jednego”. Tylko od nas zależy, czy pokierujemy doskonale znanymi złoczyńcami, czy też wcielimy się w superbohaterów.

GramTV przedstawia:

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Tagi:

Inne
The Sinking City 2
Star Wars: Zero Company
Mortal Shell II
Resonance: A Plague Tale Legacy
Beast of Reincarnation
marvel tokon: fighting souls
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Captain Tsubasa II: World Fighters
Hell Let Loose: Vietnam
Reka
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112