BeamNG.drive z kolejną szaloną aktualizacją. Do gry trafiła limuzyna, kolczatka drogowa i trampolina

BeamNG.drive doczekało się nowej aktualizacji 0.37, która zadebiutowała 15 września 2025 roku. Zapewne wkrótce pojawi się nowa fala szalonych filmików na YouTube.

Główną atrakcją aktualizacji jest wydłużona wersja Grand Marshala, pozwalająca graczom odtworzyć słynny wyścig taksówek z programu Top Gear. Choć w grze nie można przeciąć limuzyny na pół jak w telewizyjnym show, samo próbowanie przejechania przez wąskie uliczki włoskiej mapy potrafi rozbawić do łez. Wnętrze pojazdu zostało wiernie odwzorowane, dlatego znajdziemy tam skórzane siedzenia, minibar, a nawet telewizor w klimacie lat 80.

Limuzyna trafia do BeanNG.drive

Limuzyna to nie jedyna nowość w grze, dzięki ostatniej aktualizacji. Popularny model Ibishu Miramar zyskał nowe jednostki napędowe, odświeżoną estetykę komory silnika oraz zestaw turbo. Dodatkowo w głównym menu pojawił się nowy kafelek Quick-Start Experiences, umożliwiający szybkie wejście w gotowe scenariusze. To może być idealne rozwiązanie dla nowych graczy. Zestaw misji zawiera zarówno spokojniejsze trasy terenowe, jak i te najbardziej widowiskowe, na których można doprowadzić do naprawdę najbardziej szalonych kraks.