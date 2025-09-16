Zaloguj się lub Zarejestruj

BeamNG.drive z kolejną szaloną aktualizacją. Do gry trafiła limuzyna, kolczatka drogowa i trampolina

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 19:30
BeamNG.drive doczekało się nowej aktualizacji 0.37, która zadebiutowała 15 września 2025 roku. Zapewne wkrótce pojawi się nowa fala szalonych filmików na YouTube.

Główną atrakcją aktualizacji jest wydłużona wersja Grand Marshala, pozwalająca graczom odtworzyć słynny wyścig taksówek z programu Top Gear. Choć w grze nie można przeciąć limuzyny na pół jak w telewizyjnym show, samo próbowanie przejechania przez wąskie uliczki włoskiej mapy potrafi rozbawić do łez. Wnętrze pojazdu zostało wiernie odwzorowane, dlatego znajdziemy tam skórzane siedzenia, minibar, a nawet telewizor w klimacie lat 80.

BeamNG.drive
BeamNG.drive

Limuzyna trafia do BeanNG.drive

Limuzyna to nie jedyna nowość w grze, dzięki ostatniej aktualizacji. Popularny model Ibishu Miramar zyskał nowe jednostki napędowe, odświeżoną estetykę komory silnika oraz zestaw turbo. Dodatkowo w głównym menu pojawił się nowy kafelek Quick-Start Experiences, umożliwiający szybkie wejście w gotowe scenariusze. To może być idealne rozwiązanie dla nowych graczy. Zestaw misji zawiera zarówno spokojniejsze trasy terenowe, jak i te najbardziej widowiskowe, na których można doprowadzić do naprawdę najbardziej szalonych kraks.

Najnowsza aktualizacja wprowadziła żarzące się tarcze hamulcowe, które podczas intensywnego hamowania zaczynają świecić. Jest to szczególnie efektownie w nocy i z pewnością podnosi realizm produkcji. Twórcy wprowadzili także nowy system lakieru, który zapewnia bardziej realistyczne odwzorowanie powierzchni i odbić oraz kilka szalonych rekwizytów do zabawy, takich jak kolczatka drogowa, Pressure Ball, kosz na śmieci, a nawet trampolinę.

Zespół BeamNG.drive ulepszył również kilka obecnych w grze rekwizytów, w tym niszczycielskie duże kołowrotki, duży wałek, duże kołowrotki dla chomika, duże działo i metalową rampę, a nowe misje będą zawierać niektóre z nowych i zremasterowanych rekwizytów. Twórcy ulepszyli także interfejs użytkownika i jakości rozgrywki w tym znacznie ulepszone menu wyboru pojazdów.

Źródło:https://traxion.gg/beamng-drives-new-v0-37-update-includes-a-limousine-spike-strips-and-a-trampoline

News
aktualizacja
wyścigi
symulator
samochody
Symulatory
model zniszczeń
Wyścigowe
BeamNG.drive
nowa zawartość
symulator samochodowy
samochodówki
zawartość
aktualizacja gry
wyścigi samochodowe
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

