BeamNG.drive z kolejną szaloną aktualizacją. Do gry trafiła limuzyna, kolczatka drogowa i trampolina

Główną atrakcją aktualizacji jest wydłużona wersja Grand Marshala, pozwalająca graczom odtworzyć słynny wyścig taksówek z programu Top Gear. Choć w grze nie można przeciąć limuzyny na pół jak w telewizyjnym show, samo próbowanie przejechania przez wąskie uliczki włoskiej mapy potrafi rozbawić do łez. Wnętrze pojazdu zostało wiernie odwzorowane, dlatego znajdziemy tam skórzane siedzenia, minibar, a nawet telewizor w klimacie lat 80.
Limuzyna trafia do BeanNG.drive
Limuzyna to nie jedyna nowość w grze, dzięki ostatniej aktualizacji. Popularny model Ibishu Miramar zyskał nowe jednostki napędowe, odświeżoną estetykę komory silnika oraz zestaw turbo. Dodatkowo w głównym menu pojawił się nowy kafelek Quick-Start Experiences, umożliwiający szybkie wejście w gotowe scenariusze. To może być idealne rozwiązanie dla nowych graczy. Zestaw misji zawiera zarówno spokojniejsze trasy terenowe, jak i te najbardziej widowiskowe, na których można doprowadzić do naprawdę najbardziej szalonych kraks.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!