BeamNG.drive rozkręca się w temacie tryb rajdowego. Twórcy zapowiadają rozwój

BeamNG.drive to jedna z tych gier która mogłaby świetnie nadawać się do odtworzenia rajdów samochodowych. Produkcja posiada jedną z najbardziej zaawansowanych fizyk zachowania się pojazdu i modelu zniszczeń jaką mogliśmy dotąd doświadczyć w grach. Gdyby dorzucić do tego rajdy, gdzie ryzyko uszkodzenia samochodu jest bardzo wysokie, to gracze będą spędzali w tym trybie długie godziny.

Do BeamNG.drive nadciąga pełny tryb rajdowy?

Jeszcze w grudniowej aktualizacji oznaczonej numerkiem 0.34, studio wprowadziło ukrytą opcję trybu rajdowego. Choć funkcja jest jeszcze w fazie testów, można ją aktywować poprzez kilkukrotne kliknięcie opcji w menu, pomimo że jest ona w szarym kolorze (niby nieaktywna). Ten ukryty tryb zawiera obecnie trzy odcinki specjalne, dwa asfaltowe i jeden szutrowy oraz podstawowy system notatek rajdowych, choć na razie bez wsparcia jakiegokolwiek audio.