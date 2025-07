Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon za 76 zł w Amazon PL

Na platformie Amazon PL można aktualnie kupić pudełkowe wydanie Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon na Nintendo Switch za 75,55 zł. To znacząca zniżka względem cen w polskich sklepach, gdzie gra kosztuje od 169 zł. Wersja z Amazonu posiada niemiecką okładkę, a dostawa jest darmowa.

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon – oferta w Amazon PL

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon to spin-off popularnej serii slasherów. W tej przygodowej grze akcji poznajemy historię młodej Cerezzy, zanim została wiedźmą znaną z głównych odsłon cyklu. Tytuł oferuje nietypowe sterowanie – kierujemy jednocześnie Cerezą i jej kocim towarzyszem, wykorzystując dwa joy-cony.