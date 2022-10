Aktorka głosowa nawołuje do bojkotu PlatinumGames. Studio zaoferowało niską gażę

W powyższym filmiku Hellena Taylor namawia fanów serii do bojkotowania studia PlatinumGames. Co ciekawe, ujawniając te informacje kobieta złamała umowę o zachowaniu poufności, więc mogą czekać ją problemy prawne. Przedstawiciel wspomnianego zespołu stwierdził z kolei, że to, co powiedziała Taylor jest nieprawdziwe – nie podał jednak żadnych szczegółów, w tym, chociażby, rzekomej prawdziwej gaży zaoferowanej aktorce. Dodatkowo blokuje praktycznie każdego, kto o to pyta; ba, Hideki Kamiya zablokował tak dużo użytkowników, że przez jakiś czas jego konto na Twitterze było zawieszone.

