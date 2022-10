Pierwsze recenzje Bayonetta 3 trafiły do sieci. Nintendo Switch ma kolejny hit

Zgodnie z zapowiedziami w najbliższy piątek na rynku zadebiutuje Bayonetta 3. Już wczoraj do sieci trafiły natomiast pierwsze recenzje wspomnianej produkcji. Posiadacze konsol Nintendo Switch mogą więc przekonać się, czy zdaniem branżowych mediów warto było czekać na kolejną odsłonę przygód tytułowej wiedźmy. Nie przedłużajmy więc i sprawdźmy, czy deweloperzy ze studia PlatinumGames sprostali zadaniu.

Recenzje Bayonetta 3 zapowiadają kolejną udaną odsłonę serii

W chwili pisania tej wiadomości Bayonetta 3 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 89% (na podstawie 54 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto podkreślić, że aż 94% recenzentów poleca najnowszą produkcję studia PlatinumGames. Gra jest chwalona przede wszystkim za fenomenalny system walki, zapadające w pamięć postacie oraz nowe mechaniki urozmaicające rozgrywkę. Na plus zalicza się również m.in. regrywalność oraz ścieżkę dźwiękową.



Niestety Bayonetta 3 posiada również kilka wad. Niektórzy recenzenci zwracają uwagę na problemy z płynnością animacji, a także na widoczne w niektórych miejscach niskiej jakości tekstury. Pojawiają się także narzekania na mniejszą liczbę charakterystycznych wrogów, a niektóre lokacje nie prezentują podobnej jakości, co pozostałe elementy gry. Niemniej jednak Bayonetta 3 to bardzo udana produkcja, która z pewnością przypadnie do gustu zarówno fanom gatunku, jak i miłośnikom serii.



Bayonetta 3 – wybrane oceny: