Bayonetta 3 dwa razy taniej niż w innych sklepach

W 2022 roku fani serii Bayonetta wreszcie się doczekali. Po ośmiu latach oczekiwań ich cierpliwość została wynagrodzona, a światło dzienne ujrzała część trzecia.

Ostatecznie kolejna odsłona przygód wiedźmy utrzymała średnią ocen swoich poprzedniczek. Tym bardziej więc warto zainteresować się nową promocją. Bayonetta 3 do kupienia już za mniej niż 100 zł Oto bowiem w serwisie Amazon grę Bayonetta 3 możemy nabyć za mniej niż 100 zł. Cena 97,29zł wydaje się szalenie atrakcyjna, bo w większości innych sklepów nie mamy nawet co zbliżać się, nie mając na koncie dwukrotnie większej sumy. Jeżeli zatem mamy tu do czynienia z fanami hack’n’slasha od PlatinumGames, to ci czym prędzej powinni łapać się za portfele. Bayonetta 3 (NS) – 97,29zł

Bayonetta 3 na rynku ukazała się 28 października 2022 roku i po dziś dzień pozostaje tytułem ekskluzywnym dla Nintendo Switch. Sami deweloperzy nieco zaszaleli przy tej odsłonie i zamiast kontynuować opowieść z części 1. i 2., postawili na coś w rodzaju multiwersum. Przełożyło się to na średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 86. Jeżeli chodzi o poprzedniczki, to Bayonetta na NS wykręciła 84, podczas gdy Bayonetta 2 wydana na tę samą konsolę aż 92.

Na stronie Nintendo produkcję tę opisano w następujący sposób: Wiedźma powraca i jest potężniejsza niż kiedykolwiek. Przemierzaj liczne lokacje w całkowicie nowej, pełnej akcji grze! Bayonetta musi zmierzyć się z tajemniczym, stworzonym przez człowieka złem, wykorzystując swoje charakterystyczne bronie, wiedźmią umiejętność spowalniania czasu i demonicznych towarzyszy. Strzelaj, depcz i miażdż to, co stanie ci na drodze, przedzierając się przez różne lokacje i spotykając po drodze inne nikczemne wiedźmy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

