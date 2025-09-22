Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 zaskoczy. Twórcy dzielą się nowymi informacjami o wersjach konsolowych

Mikołaj Berlik
2025/09/22 09:00
Zamiast portu – równoległy rozwój. Battlefield 6 ma zaoferować płynniejszą rozgrywkę na premierę.

Battlefield 6 zadebiutuje już 10 października, a według raportów przekroczył milion zamówień przedpremierowych. Twórcy zdradzili, że tym razem konsole nie dostaną zwykłego portu z PC – wszystkie wersje powstawały równolegle.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – konsole i PC rozwijane jednocześnie

Christian Buhl, dyrektor techniczny w Ripple Effect, w rozmowie z PushSquare podkreślił, że zespół od początku chciał uniknąć podejścia „najpierw PC, potem port na konsole”. „Podjęliśmy bardzo wczesną decyzję, że to nie będzie port. To miało być coś, co powstaje w tym samym czasie” – powiedział.

Aby tego dopilnować, deweloperzy stworzyli specjalne farmy testowe dla wszystkich konsol i wyposażyli każde stanowisko w kontrolery. Dzięki temu w trakcie prac każdy mógł testować grę z perspektywy gracza konsolowego, a nie tylko na klawiaturze i myszce.

Na PS5 Battlefield 6 w pełni wykorzysta funkcje DualSense – od adaptacyjnych triggerów po dźwięki wydobywające się z głośniczka w kontrolerze. Wszystkie te opcje będzie można jednak wyłączyć, jeśli ktoś woli klasyczne doświadczenie.

Battlefield 6 ukaże się 10 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zaoferuje pełny crossplay, a optymalizacja ma zapewnić płynną rozgrywkę również na słabszym Series S.

Źródło:https://gamingbolt.com/battlefield-6-console-versions-were-built-at-the-same-time-as-pc-says-ripple-effect

News

News
PC
Electronic Arts
EA
Battlefield
PlayStation 5
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
