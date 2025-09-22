Battlefield 6 zaskoczy. Twórcy dzielą się nowymi informacjami o wersjach konsolowych

Battlefield 6 zadebiutuje już 10 października, a według raportów przekroczył milion zamówień przedpremierowych. Twórcy zdradzili, że tym razem konsole nie dostaną zwykłego portu z PC – wszystkie wersje powstawały równolegle.

Battlefield 6 – konsole i PC rozwijane jednocześnie

Christian Buhl, dyrektor techniczny w Ripple Effect, w rozmowie z PushSquare podkreślił, że zespół od początku chciał uniknąć podejścia „najpierw PC, potem port na konsole”. „Podjęliśmy bardzo wczesną decyzję, że to nie będzie port. To miało być coś, co powstaje w tym samym czasie” – powiedział.