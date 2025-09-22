Battlefield 6 zaskoczy. Twórcy dzielą się nowymi informacjami o wersjach konsolowych

Zamiast portu – równoległy rozwój. Battlefield 6 ma zaoferować płynniejszą rozgrywkę na premierę.
Battlefield 6 zadebiutuje już 10 października, a według raportów przekroczył milion zamówień przedpremierowych. Twórcy zdradzili, że tym razem konsole nie dostaną zwykłego portu z PC – wszystkie wersje powstawały równolegle.
Battlefield 6 – konsole i PC rozwijane jednocześnie
Christian Buhl, dyrektor techniczny w Ripple Effect, w rozmowie z PushSquare podkreślił, że zespół od początku chciał uniknąć podejścia „najpierw PC, potem port na konsole”. „Podjęliśmy bardzo wczesną decyzję, że to nie będzie port. To miało być coś, co powstaje w tym samym czasie” – powiedział.
Aby tego dopilnować, deweloperzy stworzyli specjalne farmy testowe dla wszystkich konsol i wyposażyli każde stanowisko w kontrolery. Dzięki temu w trakcie prac każdy mógł testować grę z perspektywy gracza konsolowego, a nie tylko na klawiaturze i myszce.
GramTV przedstawia:
Na PS5 Battlefield 6 w pełni wykorzysta funkcje DualSense – od adaptacyjnych triggerów po dźwięki wydobywające się z głośniczka w kontrolerze. Wszystkie te opcje będzie można jednak wyłączyć, jeśli ktoś woli klasyczne doświadczenie.
Battlefield 6 ukaże się 10 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zaoferuje pełny crossplay, a optymalizacja ma zapewnić płynną rozgrywkę również na słabszym Series S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!