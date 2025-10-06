Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 w 120 FPS na konsolach. EA zapowiada darmową zawartość i tajemniczy tryb

Mikołaj Berlik
2025/10/06 17:00
0
0

Ujawniono szczegóły pierwszego sezonu.

Electronic Arts przygotowuje się do premiery Battlefield 6, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Wydawca potwierdził, że nowa odsłona serii zaoferuje tryb 120 FPS na konsolach nowej generacji, a także liczne darmowe aktualizacje i niespodzianki w ramach pierwszego sezonu.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – 120 FPS i darmowa zawartość

Według informacji wysyłanych do użytkowników kont EA, Battlefield 6 w trybie Performance na PlayStation 5 i Xbox Series X ma działać w stabilnych 80–90 klatkach, z możliwością osiągnięcia nawet 120 FPS przy włączonym VRR. Tryb Fidelity z kolei postawi na wyższą rozdzielczość przy 60 FPS. EA podkreśla, że wersja konsolowa została dodatkowo zoptymalizowana względem testów beta.

Wraz z premierą gracze otrzymają dostęp do pełnej zawartości pierwszego sezonu – nowych map, broni, trybów i wydarzeń. Deweloperzy zdradzili też, że przygotowali „niespodzianki”, których nie ma w oficjalnej mapie rozwoju. Jedną z nich jest moduł „Covert Operations”, czyli darmowy element premierowej zawartości.

GramTV przedstawia:

Nie wiadomo jeszcze, czy „Covert Operations” będzie nowym trybem, czy raczej zestawem misji i wyzwań. Według przecieków może przypominać sezonowe aktywności z zadaniami taktycznymi – od ratowania sojuszników po eliminację pojazdów wroga. EA nie komentuje tych informacji, co tylko wzmaga spekulacje.

Pierwszy sezon Battlefield 6 ma potrwać do końca 2025 roku i w całości będzie dostępny bez konieczności zakupu przepustki sezonowej. Według nieoficjalnych informacji jednym z późniejszych dodatków może być długo wyczekiwany tryb Battle Royale, który rzekomo zadebiutuje 28 października.

Źródło:https://mp1st.com/news/battlefield-6-covert-operations-part-of-free-post-launch-content-console-versions-achieve-120fps-performance-mode

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
EA DICE
strzelanka
Battlefield
Battlefield 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112