Battlefield 6 w 120 FPS na konsolach. EA zapowiada darmową zawartość i tajemniczy tryb

Electronic Arts przygotowuje się do premiery Battlefield 6, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Wydawca potwierdził, że nowa odsłona serii zaoferuje tryb 120 FPS na konsolach nowej generacji, a także liczne darmowe aktualizacje i niespodzianki w ramach pierwszego sezonu.
Battlefield 6 – 120 FPS i darmowa zawartość
Według informacji wysyłanych do użytkowników kont EA, Battlefield 6 w trybie Performance na PlayStation 5 i Xbox Series X ma działać w stabilnych 80–90 klatkach, z możliwością osiągnięcia nawet 120 FPS przy włączonym VRR. Tryb Fidelity z kolei postawi na wyższą rozdzielczość przy 60 FPS. EA podkreśla, że wersja konsolowa została dodatkowo zoptymalizowana względem testów beta.
Wraz z premierą gracze otrzymają dostęp do pełnej zawartości pierwszego sezonu – nowych map, broni, trybów i wydarzeń. Deweloperzy zdradzili też, że przygotowali „niespodzianki”, których nie ma w oficjalnej mapie rozwoju. Jedną z nich jest moduł „Covert Operations”, czyli darmowy element premierowej zawartości.
Nie wiadomo jeszcze, czy „Covert Operations” będzie nowym trybem, czy raczej zestawem misji i wyzwań. Według przecieków może przypominać sezonowe aktywności z zadaniami taktycznymi – od ratowania sojuszników po eliminację pojazdów wroga. EA nie komentuje tych informacji, co tylko wzmaga spekulacje.
Pierwszy sezon Battlefield 6 ma potrwać do końca 2025 roku i w całości będzie dostępny bez konieczności zakupu przepustki sezonowej. Według nieoficjalnych informacji jednym z późniejszych dodatków może być długo wyczekiwany tryb Battle Royale, który rzekomo zadebiutuje 28 października.
