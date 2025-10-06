Battlefield 6 w 120 FPS na konsolach. EA zapowiada darmową zawartość i tajemniczy tryb

Electronic Arts przygotowuje się do premiery Battlefield 6, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Wydawca potwierdził, że nowa odsłona serii zaoferuje tryb 120 FPS na konsolach nowej generacji, a także liczne darmowe aktualizacje i niespodzianki w ramach pierwszego sezonu.

Battlefield 6 – 120 FPS i darmowa zawartość

Według informacji wysyłanych do użytkowników kont EA, Battlefield 6 w trybie Performance na PlayStation 5 i Xbox Series X ma działać w stabilnych 80–90 klatkach, z możliwością osiągnięcia nawet 120 FPS przy włączonym VRR. Tryb Fidelity z kolei postawi na wyższą rozdzielczość przy 60 FPS. EA podkreśla, że wersja konsolowa została dodatkowo zoptymalizowana względem testów beta.