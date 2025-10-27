Battlefield 6 startuje z pierwszym sezonem. Co nowego czeka graczy?

Gracze otrzymają darmową mapę, nowy pojazd i trzy rodzaje broni.
Już jutro, 28 października, Battlefield 6 rozpocznie swój pierwszy sezon. Wydawca opublikował krótką zajawkę, która przybliża nadchodzące atrakcje dla graczy.
Battlefield 6 – co nowego w pierwszym sezonie?
Pierwszą nowością będzie mapa Blackwell Fields, przeznaczona do sieciowych starć nawet 64 graczy. Mapę będzie można pobrać i grać całkowicie za darmo, co ma zachęcić zarówno nowych, jak i powracających graczy.
Oprócz mapy do gry trafią także nowy pojazd Traverser Mark 2, tryb rozgrywki Strikeboint, który pozostanie w grze na stałe, oraz trzy nowe rodzaje broni: karabinek 300SC, pistolet GGH-22 i karabin snajperski Mini Scout.
GramTV przedstawia:
Kolejna duża aktualizacja zaplanowana jest na 18 listopada. Wtedy Battlefield 6 wzbogaci się o mapę Eastwood oraz limitowany czasowo tryb Sabotage, który zapewni dodatkową dawkę emocji w sieciowych starciach.
Przypomnijmy, że Battlefield 6 jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!