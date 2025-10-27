Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 startuje z pierwszym sezonem. Co nowego czeka graczy?

Mikołaj Berlik
2025/10/27 20:00
0
0

Gracze otrzymają darmową mapę, nowy pojazd i trzy rodzaje broni.

Już jutro, 28 października, Battlefield 6 rozpocznie swój pierwszy sezon. Wydawca opublikował krótką zajawkę, która przybliża nadchodzące atrakcje dla graczy.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – co nowego w pierwszym sezonie?

Pierwszą nowością będzie mapa Blackwell Fields, przeznaczona do sieciowych starć nawet 64 graczy. Mapę będzie można pobrać i grać całkowicie za darmo, co ma zachęcić zarówno nowych, jak i powracających graczy.

Oprócz mapy do gry trafią także nowy pojazd Traverser Mark 2, tryb rozgrywki Strikeboint, który pozostanie w grze na stałe, oraz trzy nowe rodzaje broni: karabinek 300SC, pistolet GGH-22 i karabin snajperski Mini Scout.

Kolejna duża aktualizacja zaplanowana jest na 18 listopada. Wtedy Battlefield 6 wzbogaci się o mapę Eastwood oraz limitowany czasowo tryb Sabotage, który zapewni dodatkową dawkę emocji w sieciowych starciach.

Przypomnijmy, że Battlefield 6 jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2807960?emclan=103582791475233819&emgid=534364965583194726

Tagi:

News
PC
Electronic Arts
EA
EA DICE
strzelanka
Battlefield
PlayStation 5
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

