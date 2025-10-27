Battlefield 6 startuje z pierwszym sezonem. Co nowego czeka graczy?

Pierwszą nowością będzie mapa Blackwell Fields, przeznaczona do sieciowych starć nawet 64 graczy. Mapę będzie można pobrać i grać całkowicie za darmo, co ma zachęcić zarówno nowych, jak i powracających graczy.

Już jutro, 28 października, Battlefield 6 rozpocznie swój pierwszy sezon. Wydawca opublikował krótką zajawkę, która przybliża nadchodzące atrakcje dla graczy.

Oprócz mapy do gry trafią także nowy pojazd Traverser Mark 2, tryb rozgrywki Strikeboint, który pozostanie w grze na stałe, oraz trzy nowe rodzaje broni: karabinek 300SC, pistolet GGH-22 i karabin snajperski Mini Scout.

Kolejna duża aktualizacja zaplanowana jest na 18 listopada. Wtedy Battlefield 6 wzbogaci się o mapę Eastwood oraz limitowany czasowo tryb Sabotage, który zapewni dodatkową dawkę emocji w sieciowych starciach.

Przypomnijmy, że Battlefield 6 jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.