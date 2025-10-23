Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 na PS5 i Xbox Series X za 249,99 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/10/23 12:50
0
0

Nowa odsłona kultowej serii strzelanek w niższej cenie z darmową dostawą.

Na Allegro można obecnie kupić Battlefield 6 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 oraz Xbox Series X w cenie 249,99 zł. To najnowsza część serii od Electronic Arts i studia DICE, która zadebiutowała 10 października 2025 roku. Użytkownicy programu Allegro Smart! mogą liczyć na darmową dostawę.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – oferta w Allegro

Battlefield 6 to kolejna odsłona popularnej serii FPS, znanej z ogromnych bitew, destrukcji otoczenia i dynamicznej rozgrywki drużynowej. Produkcja koncentruje się na starciach w nowoczesnych realiach wojennych, z wykorzystaniem czołgów, dronów i myśliwców.

Wersje konsolowe oferują tryby dla nawet 128 graczy oraz pełne wsparcie dla rozgrywki międzyplatformowej.

GramTV przedstawia:

Najbardziej intensywne wrażenia z wojny totalnej. Walcz w zaciętych bitwach piechoty. Przemierzaj przestworza w powietrznych pojedynkach. Niszcz otoczenie, aby uzyskać przewagę strategiczną. Uzyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki systemowi Kinesthetic Combat System. W wojnie czołgów, myśliwców i ogromnych arsenałów bojowych najgroźniejszą bronią jest twoja drużyna. Oto Battlefield 6.

Mikołaj Berlik
