Battlefield 6 na PS5 i Xbox Series X za 249,99 zł na Allegro

Na Allegro można obecnie kupić Battlefield 6 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 oraz Xbox Series X w cenie 249,99 zł. To najnowsza część serii od Electronic Arts i studia DICE, która zadebiutowała 10 października 2025 roku. Użytkownicy programu Allegro Smart! mogą liczyć na darmową dostawę.

Battlefield 6 – oferta w Allegro

Battlefield 6 to kolejna odsłona popularnej serii FPS, znanej z ogromnych bitew, destrukcji otoczenia i dynamicznej rozgrywki drużynowej. Produkcja koncentruje się na starciach w nowoczesnych realiach wojennych, z wykorzystaniem czołgów, dronów i myśliwców.