Battlefield 6 może dostać sporo nowości. Ciekawe odkrycia w plikach gry

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 17:45
Twórcy Battlefield 6 nie próżnują.

Choć najnowsza odsłona Battlefield dopiero rozpoczyna swój cykl życia, twórcy pracują już nad rozbudową zawartości dostępnej po premierze. W świetle najnowszych doniesień, skala planów jest całkiem imponująca, gdyż wewnętrzne pliki gry ujawniają prace nad co najmniej dziewięcioma zupełnie nowymi trybami rozgrywki, które są na różnym etapie rozwoju.

Battlefield 6
Battlefield 6

Wyciek z Battlefield 6 zdradza ambitne plany twórców

Wcześniejsze raporty donosiły o pracach nad sześcioma trybami, z czego dwa – Sabotage i Strikepoint – zostały już oficjalnie potwierdzone do dodania w przyszłości. Pozostałe cztery, które wciąż oczekują na debiut, to Raid, Payload, Squad Shootout oraz Tank Hunt. Jednakże, analizując pliki kodowe Battlefield 6, którego wewnętrznym kryptonimem jest „Glacier”, odkryto więcej obiecujących nowości.

Portal Insider Gaming dotarł do informacji o pięciu dodatkowych trybach, które obecnie znajdują się w bardzo wczesnej fazie projektowej. Są one oznaczane jako „Prototypy”. Wśród tych wczesnych koncepcji znalazły się tryby nazwane: Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown oraz Tug of War. Wszystkie te nazwy zostały odnalezione w konkretnych ciągach plików, co potwierdza ich obecność w deweloperskich planach.

Obecnie nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony twórców i obserwować ogłoszenia dotyczące nowej zawartości. Na koniec przypomnijmy, że Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-9-new-gamemodes/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
plotka
FPS
strzelanka
Battlefield
tryb rozgrywki
tryb
Battlefield 6
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

