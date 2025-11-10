Battlefield 6 może dostać sporo nowości. Ciekawe odkrycia w plikach gry

Choć najnowsza odsłona Battlefield dopiero rozpoczyna swój cykl życia, twórcy pracują już nad rozbudową zawartości dostępnej po premierze. W świetle najnowszych doniesień, skala planów jest całkiem imponująca, gdyż wewnętrzne pliki gry ujawniają prace nad co najmniej dziewięcioma zupełnie nowymi trybami rozgrywki, które są na różnym etapie rozwoju.

Wyciek z Battlefield 6 zdradza ambitne plany twórców

Wcześniejsze raporty donosiły o pracach nad sześcioma trybami, z czego dwa – Sabotage i Strikepoint – zostały już oficjalnie potwierdzone do dodania w przyszłości. Pozostałe cztery, które wciąż oczekują na debiut, to Raid, Payload, Squad Shootout oraz Tank Hunt. Jednakże, analizując pliki kodowe Battlefield 6, którego wewnętrznym kryptonimem jest „Glacier”, odkryto więcej obiecujących nowości.