Battlefield 6 ma wielkie problemy. Krótka kampania, która przed premierą może zostać jeszcze okrojona

Nie tak to miało wyglądać.

Według źródeł powiązanych z produkcją gry, kampania dla jednego gracza w Battlefield 6, która niedawno otrzymała krótki klip prezentujący tryb, ma trwać zaledwie sześć godzin. Co więcej, ten czas może zostać jeszcze skrócony przed premierą. Informacje pochodzą od obecnych i byłych pracowników Electronic Arts, którzy opisali kulisy powstawania gry i stan, w jakim obecnie znajduje się projekt.

Może się okazać, że będą musieli wyciąć część kampanii, żeby gra w ogóle mogła zostać wydana z trybem dla jednego gracza. Albo będą musieli intensywnie pracować przez całe lato i końcówkę roku, by zdołać ją ukończyć – dodał inny informator.

Tryb jednoosobowy jest ogromnie opóźniony - to najpóźniej rozwijany element gry. Bez ogromnej łatki w dniu premiery albo wcześniejszego dostępu, nierealne jest, że uda się go dostarczyć w takiej formie, w jakiej powinien się ukazać – powiedział jeden z deweloperów cytowany przez Ars Technica.

Według raportu, na maj 2025 roku jedyną częścią gry, która nie przeszła wewnętrznego etapu akceptacji w EA, była właśnie kampania fabularna, z powodu licznych „niedoprecyzowań i rozbieżności”. Przewidywano, że kampania Battlefield 6 potrwa przynajmniej dziesięć godzin i będzie najbardziej ambitną narracyjną częścią w historii serii. Wszystko wskazuje na to, że te założenia mogą nie zostać zrealizowane.

Co więcej, Electronic Arts ma wobec Battlefield 6 bardzo wysokie oczekiwania. Wewnętrzne źródła donoszą, że kierownictwo firmy liczy na to, że tytuł przyciągnie ponad 100 milionów graczy dzięki bezpłatnemu trybowi battle royale. Jednak bez mocnej kampanii fabularnej, gra może nie spełnić oczekiwań wiernych fanów, którzy czekają na powrót do klasycznego doświadczenia Battlefield.

Ostatnią pełnoprawną kampanią dla jednego gracza w serii był tryb fabularny w Battlefield V z 2018 roku. Od tego czasu minęło ponad siedem lat i trudno się dziwić, że społeczność graczy miała nadzieję na wielki powrót tej formy rozgrywki.