Battlefield 6 – gracze odkryli błąd z drabiną, który zmieniał ich w sprinterów

W Battlefield 6 gracze odkryli błąd, który pozwalał im poruszać się po mapie w tempie godnym mistrzów olimpijskich.

Battlefield 6 zadebiutował z dużym sukcesem, choć nie obyło się bez technicznych wpadek. Jedna z nich szybko stała się internetowym viralem — gracze odkryli, że odpowiednie ustawienie drabiny pozwala ich postaciom osiągać absurdalne prędkości. EA DICE już potwierdziło, że planuje usunąć ten błąd w nadchodzącej aktualizacji.

Battlefield 6 – absurdalny błąd z drabiną

Jak pokazują nagrania udostępnione w sieci, wystarczyło ustawić drabinę pod kątem, wbiec na nią, a następnie w połowie drogi odwrócić się o 180 stopni i skoczyć, by postać została wystrzelona w przeciwnym kierunku z ogromną siłą. W efekcie gracze mogli błyskawicznie przemierzać mapę, zaskakiwać przeciwników i zyskiwać niesprawiedliwą przewagę w walce.

