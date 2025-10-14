Battlefield 6 – gracze odkryli błąd z drabiną, który zmieniał ich w sprinterów

W Battlefield 6 gracze odkryli błąd, który pozwalał im poruszać się po mapie w tempie godnym mistrzów olimpijskich.
Battlefield 6 zadebiutował z dużym sukcesem, choć nie obyło się bez technicznych wpadek. Jedna z nich szybko stała się internetowym viralem — gracze odkryli, że odpowiednie ustawienie drabiny pozwala ich postaciom osiągać absurdalne prędkości. EA DICE już potwierdziło, że planuje usunąć ten błąd w nadchodzącej aktualizacji.
Battlefield 6 – absurdalny błąd z drabiną
Jak pokazują nagrania udostępnione w sieci, wystarczyło ustawić drabinę pod kątem, wbiec na nią, a następnie w połowie drogi odwrócić się o 180 stopni i skoczyć, by postać została wystrzelona w przeciwnym kierunku z ogromną siłą. W efekcie gracze mogli błyskawicznie przemierzać mapę, zaskakiwać przeciwników i zyskiwać niesprawiedliwą przewagę w walce.
Choć mechanika przypominała raczej zabawny glitch niż poważny exploit, błyskawicznie zyskała popularność wśród społeczności. W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki klipów prezentujących „latających żołnierzy” niczym superbohaterów.
Na problem zwrócił uwagę jeden z graczy w serwisie X (dawniej Twitter), oznaczając w poście studio EA DICE. W odpowiedzi David Sirland, główny producent Battlefielda 6, zapewnił, że poprawka zostanie wdrożona. Nie podał jednak konkretnej daty jej wydania.
Deweloperzy reagują jednak sprawnie — w ostatnich dniach naprawiono kilka innych błędów, m.in. problem z utratą pędu podczas skoków oraz nieprawidłowe zapełnianie map w trybie Przełom. Najnowszy hotfix zwiększył też liczbę biletów w trybie Rush i wprowadził poprawki w balansie broni.
Twórcy zapowiadają dalsze usprawnienia, w tym poprawki w trybie Portal, który wciąż wymaga dopracowania.
