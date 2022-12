Battlefield 2042 z nowościami w 2023 roku. DICE będzie dalej rozwijać produkcję

Jeszcze przed startem 4. sezonu deweloperzy zamierzają wprowadzić do Battlefield 2042 istotne zmiany. Zaplanowana na początek 2023 roku aktualizacja 3.2 przywróci do wspomnianej produkcji znane z poprzednich odsłon serii klasy, a znajdujący się w grze specjaliści „zostaną przydzieleni do zdefiniowanych ról z zestawem gadżetów i sprzętu” , które będzie odpowiadać ich zadaniom na polu bitwy. Wraz z patchem 3.2 w grze pojawi się również nowa i ulepszona mapa „Rozłam”. 4. sezon rozgrywek będzie zarazem końcem pierwszego roku wsparcia i rozpocznie się również na początku roku 2023. Zgodnie z zapowiedziami deweloperów Battlefield 2042 zostanie wówczas wzbogacony o nowego specjalistę, przepustkę bojową, sprzęt i „wiele więcej”. Nie zabraknie też nowej mapy, która będzie „mniejsza, krótsza i liniowa”.

Specjalista z sezonu 4, chociaż dziś o nim nie opowiemy, trafi do klasy zwiadowcy. Będzie to zarazem ostatni specjalista, którego planujemy wprowadzić do Battlefield 2042. Wraz z powrotem klas i po udostępnieniu 14 specjalistów możemy stwierdzić, że jesteśmy zadowoleni z ich różnorodności i tego, co oferują graczom – informuje DICE.

DICE poinformowało, że Battlefield 2042 doczeka się również 5. sezonu rankingowego, który również wprowadzi nową mapę, przepustkę bojową sprzęt i inne elementy, z wyjątkiem specjalisty. Deweloperzy nie zdradzili zbyt wielu szczegółów, ale ujawnili, że arena – która pojawi się w 5. sezonie – będzie „zapomnianym polem bitwy z ery Battlefield 4. To zarośnięty obszar, pełen roślin i zniszczeń po wojnie w 2042 roku”. Trzeba przyznać, że brzmi to całkiem interesująco.



Warto także wspomnieć, że wczoraj – 1 grudnia – ruszył darmowy weekend z grą Battlefield 2042 na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox. Użytkownicy wspomnianych platform mogę testować produkcję DICE bez dodatkowych kosztów do poniedziałku – 5 grudnia. Postępy poczynione w trakcie okresu próbnego będzie można przeniesień do pełnej wersji, o ile tylko zdecydujecie się na jej zakup.