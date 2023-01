Battlefield 2042 – w najnowszej aktualizacji pojawi się usprawniony system klas

W najbliższym patchu do gry Battlefield 2042 powróci znany i wyczekiwany przez społeczność system klas. Deweloperzy usprawnili tę funkcję, czym napisali na swoim blogu.

Przedstawiciele studia EA DICE poinformowali na swoim blogu o wprowadzeniu wyczekiwanego systemu klas w nadchodzącej aktualizacji z numerem 3.2 do gry Battlefield 2042 . O jego powrocie wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, gdyż pierwsze informacje, które zostały oficjalnie potwierdzone, pojawiły się już w sierpniu ubiegłego roku. We wspomnianym wpisie dowiadujemy się, że twórcy postanowili ten system usprawnić. Jak? Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje.

W artykule EA DICE wyjaśniło, jak w ogóle będzie działać system klas w grze Battlefield 2042. W dużym uproszczeniu: otrzymamy podział na dobrze znane role, czyli szturmowca, żołnierza wsparcia, inżyniera oraz zwiadowcę . Wybrana przez nas klasa podyktuje, z jakich broni oraz gadżetów będziemy mogli korzystać jako – również wybrany przez nas – konkretny specjalista. Mimo wszystko wybór klasy nie zablokuje dostępu do części uzbrojenia.

DICE przyznało, że dodanie do gry znanego systemu klas okazało się zabiegiem koniecznym do tego, aby poprawić ogólne wrażenia płynące z rozgrywki . Nowa wersja gry posiadająca klasy była testowana przez kilka ostatnich miesięcy – studio ujawniło, że zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród grupy testowej.

Zdaniem twórców, nowy system klas ma zapewnić większą i lepszą widoczność zagrożeń, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć podczas bitew. W ten sposób, jeżeli zobaczymy gdzieś specjalistę np. w roli wsparcia, wówczas będziemy automatycznie wiedzieć, że może on być wyposażony w skrzynkę z amunicją, apteczkę, wyrzutnię dymu lub miny. DICE w także w planach dodanie ikony klas nad wszystkimi żołnierzami, co jeszcze łatwiej pozwoli rozpoznać, z jakim dokładnie zagrożeniem mamy do czynienia (lub też na jakie wsparcie możemy liczyć w przypadku sojusznika).

Na sam koniec poinformowano o niewielkich poprawkach w postaci m.in. ujednoliconego ekwipunku (loadout). Dzięki niemu gra będzie mogła zapamiętać wybór broni oraz gadżetów dla jednego specjalisty.

EA DICE zapewnia, że to nie koniec pracy nad systemem klas w Battlefield 2042. Ma on być monitorowany i aktualizowany, dlatego deweloperzy zachęcają do przesyłania opinii na temat zmian.

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że Battlefield 2042 zadebiutował 19 listopada 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4/5, XONE i Xbox Series X/S.