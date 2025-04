Batman złamał swoją najważniejszą zasadę. DC właśnie odebrało mu to, co czyniło go Batmanem

Komiksowy rewizjonizm trwa w najlepsze. Czy taki Batman jest jeszcze Batmanem?

W komiksowym świecie są pewne stałe: Superman zawsze lata, Joker zawsze się śmieje, a Batman… nigdy nie używa broni palnej. To ostatnie było niemal świętością – niepisaną zasadą, która wyróżniała Bruce’a Wayne’a na tle innych mścicieli. Ale najnowszy rozdział sagi Batmana, czyli Hush 2 pokazuje, że nawet te zasady można dziś złamać. I to boleśnie. Myśleliście, że nowy wygląd Człowieka-Zagadki w tym komiksie to jedyny jego zaskakujący wyróżnik? Okazuje się, że twórcy postanowili dokonać także rewizji samego Batmana. Batman strzela z pistoletu. Kto by się spodziewał? Powrót kultowego duetu Jepha Loeba i Jima Lee – twórców klasycznego Batman: Hush – zapowiadał ekscytującą podróż do przeszłości Mrocznego Rycerza. Twórcy postawili jednak na szokowanie. Już drugi numer nowej serii wywraca status quo Batmana do góry nogami – dosłownie każąc mu stanąć z bronią w ręku przeciwko… własnemu synowi.

W #159 numerze Batman zostaje zmuszony do konfrontacji z Red Hoodem – Jasonem Toddem. Starcie doprowadza ich do dramatycznego impasu – obaj celują do siebie z pistoletów. Jednak to Batman, znany z głębokiej niechęci do broni palnej, decyduje się przejąć jeden z pistoletów Jasona i… strzela mu w głowę, trafiając w hełm. To symboliczny akt, będący przekroczeniem przez bohatera granicy, jakiej miał nigdy nie przekroczyć.

Widok Mrocznego Rycerza używającego broni jest tak rzadki, jak i całkowicie niepokojący, szczególnie dlatego, że zdecydował się użyć jej przeciwko własnemu synowi. Z jednej strony dostajemy mroczny, emocjonalny dramat o rozpadzie relacji, z drugiej – niepokojący portret Batmana, który podejmuje decyzje niepasujące do tego, kim jest. Wielu fanów już teraz nazywa tę zmianę szokującą i niepotrzebną. Bo jeśli nawet Batman może chwycić za broń, to czy nadal jest on Batmanem kierującym się własnym kodeksem moralnym? Seria Hush 2 ma dopiero dwa numery, ale już teraz wydaje się być punktem zwrotnym dla postaci, która przez dekady była moralnym symbolem w świecie superbohaterów. Pytanie brzmi: czy DC naprawdę wie, co robi – czy po prostu igra z ogniem, próbując zszokować za wszelką cenę?

