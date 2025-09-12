Batman wraca w szokującym wydaniu. Nowy komiks pokaże walkę z białymi nacjonalistami

DC Comics ujawniło nową serię z Mrocznym Rycerzem.

Podczas tegorocznego San Diego Comic-Con 2025 studio DC Comics oficjalnie zapowiedziało wyjątkowy komiks „Absolute Batman Annual #1”, który ukaże się pod koniec października. Za scenariusz i rysunki odpowiada Daniel Warren Johnson, znany z dynamicznych i brutalnych historii pokroju Transformers, a tym razem obiecuje wynieść koncepcję „Absolute Batman” na jeszcze wyższy poziom intensywności. Absolute Batman – zaprezentowano okładkę nowej serii komiksów Twórca zdradził szczegóły swojego projektu podczas panelu Gotham City na SDCC. Zapytany o to, o czym właściwie będzie jego opowieść, Johnson odpowiedział bez ogródek:

Nie wiem, stary, to po prostu Batman, który tłucze białych nacjonalistów – powiedział, wzbudzając aplauz publiczności. W innym fragmencie panelu artysta przyznał, że decyzja o podjęciu tego kontrowersyjnego tematu wynika z jego osobistych emocji i potrzeby wyrzucenia ich z siebie: Nie jestem zbyt subtelnym opowiadaczem historii… Ale jestem wściekły i to widać na tych trzydziestu stronach – wyznał Johnson.

Nowa odsłona ma przedstawić „surowy, pierwotny chaos najwcześniejszych dni Absolute Batmana” – jak zapowiada samo DC Comics. Wydawnictwo udostępniło również okładkę autorstwa Johnsona, na której widać, jak bohater stoi nad grupą zakapturzonych przeciwników, trzymając w dłoni swoją gigantyczną siekierę ociekającą krwią. Kompozycja rysunku przywołuje na myśl słynną scenę z mangi Berserk Kentaro Miury, w której Guts walczy samotnie z setką wojowników, dzierżąc ogromny miecz. Podobnie jak Guts, Absolute Batman ma być ukazany jako samotny wojownik próbujący zaprowadzić sprawiedliwość w świecie pogrążonym w mroku. To połączenie surowej przemocy, osobistej determinacji i heroicznego tragizmu ma stać się znakiem rozpoznawczym nowej historii. Premiera „Absolute Batman Annual #1” została zaplanowana na 29 października bieżącego roku. DC Comics zapewnia, że to opowieść, której fani Mrocznego Rycerza długo nie zapomną.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.