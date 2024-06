Batman wraca do akcji w animowanym serialu Amazon Prime Video. Pokazano pierwszy zwiastun Batman: Caped Crusader

Dzięki zapowiedzi Amazona, fani Batmana już wiedzą co będą robić w sierpniu. Wtedy właśnie zaplanowano powrót do miasta Mrocznego Rycerza, a wszystko dzięki serialowi twórcy kultowego Batman The Animated Series. To właśnie Bruce Timm stworzył ceniony przez fanów serial animowany o Batmanie z lat 90. ubiegłego wieku.