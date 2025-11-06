Batman właśnie odzyskał najfajniejszy kostium, jaki kiedykolwiek miał

Batman wraca w wielkim stylu. W najnowszym komiksie Batman #3 powrócił legendarny „niewidzialny” kostium Mrocznego Rycerza, czyli tzw. stealth suit, który przez ponad dekadę pozostawał zapomniany. To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie strojów, jakie Bruce Wayne kiedykolwiek nosił — i teraz ponownie staje się częścią kanonu DC.
Batman odzyskał najfajniejszy kostium, jaki kiedykolwiek miał
Nowy etap przygód Batmana rozpoczął duet Matt Fraction (scenarzysta) i Jorge Jiménez (rysownik), którzy wprowadzili świeże spojrzenie na postać Bruce’a Wayne’a, jego gadżety i same Gotham City. Już w trzecim numerze serii bohater musi zmierzyć się z Człowiekiem-Zagadką, a w walce wykorzystuje właśnie swój dawny, ukrywający się przed światem kostium.
Stealth suit Batmana został zaprojektowany tak, by czynić go niewidzialnym w całym spektrum elektromagnetycznym — co oznacza, że nie wykryje go żaden radar, kamera ani nawet Superman. Warto dodać, że kostium pojawił się po raz pierwszy w 2013 roku w komiksie Superman: Unchained autorstwa Scotta Snydera i Jima Lee. Batman stworzył go wtedy na wypadek, gdyby kiedykolwiek musiał zmierzyć się ze swoim potężnym przyjacielem z Metropolis.
Teraz powraca w odświeżonej wersji — bez peleryny, z lśniącym, złotym symbolem nietoperza na piersi i nowoczesnym designem, który podkreśla jego funkcję skradania się i technologicznego zaawansowania. Fani już okrzyknęli go jednym z najfajniejszych kostiumów w historii Batmana, łączącym klasyczną elegancję z futurystycznym stylem. Nowy numer Batman #3 jest już dostępny w sprzedaży (na rynku zagranicznym) i zapowiada, że to dopiero początek odświeżonego wizerunku Mrocznego Rycerza.
