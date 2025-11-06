Batman właśnie odzyskał najfajniejszy kostium, jaki kiedykolwiek miał

Batman wraca w wielkim stylu. W najnowszym komiksie Batman #3 powrócił legendarny „niewidzialny” kostium Mrocznego Rycerza, czyli tzw. stealth suit, który przez ponad dekadę pozostawał zapomniany. To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie strojów, jakie Bruce Wayne kiedykolwiek nosił — i teraz ponownie staje się częścią kanonu DC.

Batman odzyskał najfajniejszy kostium, jaki kiedykolwiek miał

Nowy etap przygód Batmana rozpoczął duet Matt Fraction (scenarzysta) i Jorge Jiménez (rysownik), którzy wprowadzili świeże spojrzenie na postać Bruce’a Wayne’a, jego gadżety i same Gotham City. Już w trzecim numerze serii bohater musi zmierzyć się z Człowiekiem-Zagadką, a w walce wykorzystuje właśnie swój dawny, ukrywający się przed światem kostium.