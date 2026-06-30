Batman ma nowego sojusznika. Jak ważna jest ta postać?

DC rozwija uniwersum Mrocznego Rycerza.

Nowy etap w komiksowej historii Batmana nabiera coraz ciekawszych kształtów. DC Comics ujawniło pierwsze informacje na temat Verity Pennyworth, zupełnie nowej postaci, która ma dołączyć do najbliższego otoczenia Mrocznego Rycerza. Jej debiut zapowiada się szczególnie interesująco, gdyż wszystko wskazuje na to, że będzie pełnić rolę nowej, niezwykle ważnej sojuszniczki Bruce’a Wayne’a. Batman – Verity Pennyworth nową sojuszniczką Bruce’a Wayne’a Aktualna seria Batman, za którą odpowiadają Matt Fraction i Jorge Jimenez, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem czytelników. Twórcy odświeżyli świat Mrocznego Rycerza, wprowadzając nie tylko nowe pomysły fabularne, ale również efektowny niebiesko szary kostium Batmana. Jednym z istotnych motywów tej historii pozostaje także obecność Alfreda Pennywortha, choć nie w tradycyjnym sensie. Bruce Wayne od dłuższego czasu rozmawia z duchem zmarłego lokaja, co przypomina o jednej z najbardziej znaczących zmian w komiksowym status quo Batmana.

Alfred Pennyworth zginął w 2019 roku, w komiksach Toma Kinga. Bohater został zabity przez Bane’a, gdy ten torturował Damiana Wayne’a. Początkowo śmierć Alfreda miała być jedynie fabularnym zmyleniem czytelników, ale po reakcji fanów DC zdecydowało się utrzymać ten zwrot akcji w świecie Batmana. Od tamtego czasu kolejne serie musiały mierzyć się z brakiem jednej z najważniejszych osób w życiu Bruce’a Wayne’a. Teraz jednak miejsce u boku Batmana ma zająć Verity Pennyworth. Jorge Jimenez pokazał pierwsze spojrzenie na nową bohaterkę, ale jej dokładne powiązania z Alfredem pozostają tajemnicą. Samo nazwisko sugeruje, że może być spokrewniona z legendarnym lokajem, choć DC Comics nie zdradziło jeszcze, czy chodzi o córkę, siostrzenicę, dalszą krewną, czy zupełnie inną relację. W przeszłości wydawnictwo eksperymentowało już z rodziną Pennyworthów. Daphne Pennyworth została w czasach The New 52 przekształcona w Julię Pennyworth, natomiast część fanów może zastanawiać się, czy Verity nie jest w pewnym sensie nową wersją Barbary Wilson z filmu Batman i Robin. W tamtej produkcji bohaterkę zagrała Alicia Silverstone, a jej postać ostatecznie przywdziała kostium Batgirl. Na ten moment nic nie wskazuje jednak na bezpośrednie połączenie z tamtą historią. Verity wygląda raczej na nową kreację, choć Matt Fraction mógł oczywiście sięgnąć po inspiracje z bogatej historii DC Comics.

GramTV przedstawia:

Nowa bohaterka pojawi się w Batman #12, którego oficjalny opis zapowiada poważne kłopoty w Gotham City: Sześciu zabójców. Jedno miasto. Niezliczone sposoby, by zginąć. Sześciu najgroźniejszych morderców świata pojawiło się jednocześnie w Gotham City, ale kto ich wynajął i kto jest celem? Przecież nie może chodzić o Batmana. Opis sugeruje, że Bruce Wayne będzie musiał zmierzyć się z wyjątkowo niebezpieczną intrygą. Jednocześnie to właśnie wtedy do gry wejdzie osoba, która może stać się ważnym wsparciem dla całej Bat Rodziny. Gdy Mroczny Rycerz ściga się z czasem, by odkryć, kto uruchomił ten śmiertelny plan, zmarły Alfred Pennyworth przekazuje dar zza grobu. W chwili, gdy Bat Rodzina potrzebuje tego najbardziej, pojawia się błyskotliwa nowa sojuszniczka. Verity Pennyworth może więc okazać się kimś więcej niż tylko nowym lokajem Wayne Manor. Jej debiut został bezpośrednio powiązany z Alfredem, co sugeruje, że Fraction i Jimenez chcą wykorzystać tę postać do rozwinięcia emocjonalnego wątku żałoby Bruce’a Wayne’a, a jednocześnie wprowadzić do jego świata świeżą dynamikę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.