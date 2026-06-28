Zapomniana produkcja z Gwiezdnych wojen. Po 26 latach zestarzała się lepiej niż trylogia prequeli

Mało kto pamięta tę produkcję ze świata Star Wars.

Choć prequele Gwiezdnych wojen przez lata uchodziły za najbardziej kontrowersyjny rozdział sagi, dziś wielu fanów patrzy na nie znacznie łaskawszym okiem. W cieniu tej dyskusji pozostaje jednak inna, starsza perełka z odległej galaktyki, która zestarzała się zaskakująco dobrze. Mowa o mandze adaptującej klasyczną trylogię oraz Mroczne widmo. Gwiezdne wojny – wiele lat temu zadebiutowała pierwsza manga o przygodach Luke’a Skywalkera Star Wars od dekad funkcjonuje nie tylko jako seria filmowa, ale także jako ogromne uniwersum rozwijane w komiksach, książkach, serialach animowanych i grach. Wśród tych projektów szczególne miejsce zajmuje manga wydawana w latach 1997–2000, która przeniosła na papier wydarzenia z oryginalnej trylogii oraz pierwszej części prequeli. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jedynie kolejna adaptacja dobrze znanych historii. W praktyce okazała się jednak znacznie ciekawszym eksperymentem.

Twórcy mangi nie próbowali przepisać filmów scena po scenie w najprostszy możliwy sposób. Zamiast tego postawili na drobne zmiany w dialogach, inną dynamikę wybranych sekwencji oraz mocniejsze zaakcentowanie emocji bohaterów. Dzięki temu dobrze znane momenty, takie jak pojedynek Obi-Wana z Vaderem czy odkrycie przez Luke’a prawdy o swoim ojcu, zyskały nową intensywność. Historia pozostaje ta sama, ale sposób jej przedstawienia sprawia, że nawet osoby doskonale znające filmy mogą znaleźć tu coś świeżego. Największą siłą tej adaptacji jest jednak warstwa wizualna. Manga korzysta z języka obrazu w sposób, który świetnie pasuje do Gwiezdnych wojen. Kadrowanie, mimika postaci i ekspresyjne ujęcia pozwalają podbić dramatyzm scen, które w filmach od dawna należą do kanonu popkultury. Szczególnie dobrze wypadają momenty konfrontacji Luke’a z Vaderem oraz finałowa walka z Imperatorem. Rysunki potrafią podkreślić ciężar tych wydarzeń, a oldschoolowa stylistyka dodatkowo dobrze współgra z klimatem oryginalnych produkcji z lat 70. i 80.

GramTV przedstawia:

To właśnie dlatego manga po latach może wydawać się bardziej ponadczasowa niż prequele. Filmy George’a Lucasa doczekały się dziś dużej rehabilitacji w oczach widzów, zwłaszcza po bardzo podzielonych reakcjach na trylogię sequeli. Nie zmienia to jednak faktu, że Mroczne widmo, Atak klonów i Zemsta Sithów wciąż mają swoje wyraźne problemy, od nierównych dialogów po efekty specjalne, które nie zawsze przetrwały próbę czasu. Manga nie musi mierzyć się z tymi ograniczeniami w taki sam sposób. Zamiast tego bazuje na świetnym rysunku, tempie narracji i świadomym wykorzystaniu komiksowego medium. Warto też pamiętać, że Gwiezdne wojny od początku miało silne związki z japońską kulturą. George Lucas inspirował się między innymi kinem Akiry Kurosawy, a sam świat Jedi, pojedynków na miecze świetlne i moralnych konfliktów naturalnie pasuje do estetyki mangi oraz anime. Stara adaptacja pokazuje, jak dobrze ta franczyza może działać poza klasycznym filmowym formatem. Nieprzypadkowo Lucasfilm w ostatnich latach rozwija antologię Star Wars: Visions, która również udowadnia, że japońska animacja i odległa galaktyka mają ze sobą wiele wspólnego. Dziś manga Star Wars może być trudniejsza do zdobycia, ale jej status wśród fanów zasługuje na przypomnienie. To nie tylko ciekawostka sprzed lat, lecz także przykład adaptacji, która potrafiła twórczo wykorzystać materiał źródłowy i nadać mu własny charakter.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.